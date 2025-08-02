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Борщ за 5 минут: секрет летней заготовки для зимнего стола

Борщ за 5 минут: секрет летней заготовки для зимнего стола

11:46, 02 авг 2025

Борщ - это не просто суп, а символ домашнего уюта и тепла. Хотя традиционно его подают горячим в холодное время года, существует способ насладиться этим блюдом и в летний зной. Предлагаем вам рецепт консервированного борща, который позволит сохранить вкус и аромат свежих овощей на долгие месяцы.

Ингредиенты:
- Луковицы - 1 кг
- Морковь - 1 кг
- Сладкий перец - 2 шт
- Томаты - 1 кг
- Свекла - 1 кг
- Чеснок - 1 головка
- Капуста - 500 г
- Свежая зелень - 1 пучок
- Сахарный песок - 4 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус - 150 мл
- Вода - 500 мл

Процесс приготовления:
Начните с подготовки овощей. Тщательно промойте их и нарежьте. Обжарьте лук с морковью до золотистого оттенка, отдельно пассеруйте свеклу. На другой сковороде слегка обжарьте крупно нарезанный чеснок вместе с томатами и сладким перцем.

Соедините все обжаренные ингредиенты в объемной кастрюле, добавьте нашинкованную капусту. Тушите смесь до мягкости овощей, затем влейте воду и доведите до кипения. Добавьте уксус, сахар, соль и любимые специи. Проварите еще 5 минут.

Разложите горячую массу по стерилизованным банкам и закатайте. После остывания храните в прохладном месте.


Не уксус и не сок лимона: добавьте всего один продукт — и борщ будет рубиновым

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Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: борщ рецепты
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