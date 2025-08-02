Борщ за 5 минут: секрет летней заготовки для зимнего стола
11:46, 02 авг 2025
Борщ - это не просто суп, а символ домашнего уюта и тепла. Хотя традиционно его подают горячим в холодное время года, существует способ насладиться этим блюдом и в летний зной. Предлагаем вам рецепт консервированного борща, который позволит сохранить вкус и аромат свежих овощей на долгие месяцы.
Ингредиенты:
- Луковицы - 1 кг
- Морковь - 1 кг
- Сладкий перец - 2 шт
- Томаты - 1 кг
- Свекла - 1 кг
- Чеснок - 1 головка
- Капуста - 500 г
- Свежая зелень - 1 пучок
- Сахарный песок - 4 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус - 150 мл
- Вода - 500 мл
Процесс приготовления:
Начните с подготовки овощей. Тщательно промойте их и нарежьте. Обжарьте лук с морковью до золотистого оттенка, отдельно пассеруйте свеклу. На другой сковороде слегка обжарьте крупно нарезанный чеснок вместе с томатами и сладким перцем.
Соедините все обжаренные ингредиенты в объемной кастрюле, добавьте нашинкованную капусту. Тушите смесь до мягкости овощей, затем влейте воду и доведите до кипения. Добавьте уксус, сахар, соль и любимые специи. Проварите еще 5 минут.
Разложите горячую массу по стерилизованным банкам и закатайте. После остывания храните в прохладном месте.