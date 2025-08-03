Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Что можно сжечь в печке, чтобы дымоход стал идеально чистым: 3 работающих метода — против сажи и гари

Что можно сжечь в печке, чтобы дымоход стал идеально чистым: 3 работающих метода — против сажи и гари

21:26, 03 авг 2025

Регулярное обслуживание дымоходов печей и каминов, использующих твердое топливо, является важной задачей для обеспечения их безопасной и эффективной работы. Хотя профессиональная чистка - предпочтительный вариант, существуют способы самостоятельного ухода за дымоходом, которые могут быть полезны при отсутствии возможности вызвать специалиста.

Эксперты в области строительства и домашнего ремонта предлагают несколько альтернативных методов очистки дымохода, которые можно применять в домашних условиях:

1. Использование осиновой древесины: При сгорании осина выделяет особые вещества, способствующие разрушению сажевых отложений. Этот метод эффективен для удаления накопившейся сажи, однако требует предварительного разжигания огня с помощью более легковоспламеняющихся пород дерева.

2. Применение картофельных очисток: Крахмал, содержащийся в картофельных очистках, при горении вызывает химические реакции, помогающие расщеплять сажу.

3. Добавление крупной соли: Еженедельное использование около 200 граммов крупной соли, добавленной в горячие угли, может значительно улучшить состояние дымохода. Выделяющийся при горении натрий эффективно растворяет и связывает частицы сажи.

Важно отметить, что при сильных загрязнениях может потребоваться механическая очистка дымохода. Однако, при регулярном применении вышеописанных методов, можно значительно снизить риск серьезных засоров и продлить интервалы между профессиональными чистками.

Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду

Читайте также:

Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: советы
Читайте также

Пожелтевшие футболки и рубашки станут белоснежными: бюджетный способ борьбы с въевшимися пятнами пота, о котором не догадываются даже бывалые хозяйки
Это интересно
Пожелтевшие футболки и рубашки станут белоснежными: бюджетный способ борьбы с въевшимися пятнами пота, о котором не догадываются даже бывалые хозяйки
Никогда больше не выбрасывайте картофельные очистки: Вот как они могут помочь вашей смородине
Сад и огород
Никогда больше не выбрасывайте картофельные очистки: Вот как они могут помочь вашей смородине
Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду
Это интересно
Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду
Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов
Это интересно
Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен