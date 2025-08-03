Что можно сжечь в печке, чтобы дымоход стал идеально чистым: 3 работающих метода — против сажи и гари

21:26, 03 авг 2025

Регулярное обслуживание дымоходов печей и каминов, использующих твердое топливо, является важной задачей для обеспечения их безопасной и эффективной работы. Хотя профессиональная чистка - предпочтительный вариант, существуют способы самостоятельного ухода за дымоходом, которые могут быть полезны при отсутствии возможности вызвать специалиста.

Эксперты в области строительства и домашнего ремонта предлагают несколько альтернативных методов очистки дымохода, которые можно применять в домашних условиях:

1. Использование осиновой древесины: При сгорании осина выделяет особые вещества, способствующие разрушению сажевых отложений. Этот метод эффективен для удаления накопившейся сажи, однако требует предварительного разжигания огня с помощью более легковоспламеняющихся пород дерева.

2. Применение картофельных очисток: Крахмал, содержащийся в картофельных очистках, при горении вызывает химические реакции, помогающие расщеплять сажу.

3. Добавление крупной соли: Еженедельное использование около 200 граммов крупной соли, добавленной в горячие угли, может значительно улучшить состояние дымохода. Выделяющийся при горении натрий эффективно растворяет и связывает частицы сажи.

Важно отметить, что при сильных загрязнениях может потребоваться механическая очистка дымохода. Однако, при регулярном применении вышеописанных методов, можно значительно снизить риск серьезных засоров и продлить интервалы между профессиональными чистками.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen