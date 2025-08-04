Сочная и сладкая — без нитратов: 5 советов, как выбрать дыню — точно не ошибетесь

12:25, 04 авг 2025

Этот солнечный плод, на 90% состоящий из воды, является настоящей сокровищницей витаминов, включая А, С, Е, РР и В8 (инозитол). Однако, чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами этого дара природы, крайне важно уметь выбирать спелые и качественные плоды, свободные от нитратов. Давайте разберемся, как не потеряться в многообразии дынь на прилавках и приобрести настоящий шедевр вкуса и пользы.

Первое, на что стоит обратить внимание — это внешний вид дыни. Идеальный плод должен иметь безупречную кожуру без каких-либо изъянов: ни трещин, ни вмятин, ни следов гнили или повреждений. Обратите особое внимание на хвостик — он должен быть серым и сухим, что является признаком правильного созревания.

Аромат — это, пожалуй, самый верный индикатор спелости дыни. От зрелого плода исходит характерный сладкий запах, который невозможно спутать ни с чем другим. Если же вы чувствуете травянистые нотки, это верный признак того, что дыня еще не достигла пика своей зрелости.

Интересный факт: звук также может рассказать о степени спелости дыни. Постучите по плоду — спелая дыня отзовется глухим звуком, в то время как недозрелая издаст более звонкий и ясный звук. При этом кожура должна быть упругой на ощупь.

Вес дыни тоже играет важную роль в определении ее качества. Слишком легкий плод может оказаться переспелым, а чрезмерно тяжелая и твердая дыня, скорее всего, еще не готова к употреблению. Ищите золотую середину — плод должен быть приятно тяжелым, но не чрезмерно.

Обратите внимание на чистоту кожуры. Если вы видите много грязи и земли на поверхности, это может указывать на то, что дыню собирали в дождливую погоду. Такие плоды, к сожалению, имеют тенденцию быстро портиться.

Справка. Самая крупная дыня в истории была выращена в Австрии и весила более 200 килограммов! Это наглядно демонстрирует, насколько удивительным и разнообразным может быть этот фрукт.

Автор: Алия Карачурина