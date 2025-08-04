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Добавляю 20 капель аптечного средства в барабан — и наслаждаюсь комфортом: даже застиранные полотенца станут мягче пуха — экономия бюджета

Добавляю 20 капель аптечного средства в барабан — и наслаждаюсь комфортом: даже застиранные полотенца станут мягче пуха — экономия бюджета

11:54, 04 авг 2025

В каждом доме есть предметы, которые мы используем ежедневно, но редко задумываемся об их состоянии. Полотенца — яркий тому пример. Мы привыкли к тому, что со временем они теряют свою привлекательность: становятся жесткими, тусклыми, а белые приобретают сероватый оттенок. Многие из нас просто смиряются с этим, регулярно покупая новые комплекты. Однако существует простой и экономичный способ вернуть полотенцам их первоначальный вид и качество.

Эксперт по домашнему хозяйству, ведущий популярного телеграм-канала «Порядок в доме», поделился эффективным методом обновления полотенец. Этот способ не требует больших затрат и сложных манипуляций, а результат может вас приятно удивить.

Вам понадобится всего четыре компонента, которые наверняка найдутся в каждом доме: перекись водорода, пищевая сода, столовый уксус и обычное средство для стирки. Смесь из 20 капель перекиси, чайной ложки соды и 20 капель уксуса нужно добавить в барабан стиральной машины вместе с гелем для стирки перед началом цикла.

Важно учитывать температурный режим: для цветных полотенец оптимальна температура не выше 40 градусов, а для белых рекомендуется стирка при 60 градусах. Такой подход поможет не только освежить цвета, но и вернуть белизну потускневшим полотенцам.

Стоит отметить, что проблема жестких ворсинок на полотенцах часто возникает из-за неправильно выбранного режима стирки. Кроме того, на качество ткани существенно влияет жесткость воды. Учитывая эти факторы и применяя предложенный метод, вы сможете значительно продлить срок службы ваших полотенец.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: стирка полотенце советы
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