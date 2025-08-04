Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Бросаю шарики из фольги в унитаз — и поверить не могу: решаю насущную проблему за несколько минут — вот для чего это нужно

Бросаю шарики из фольги в унитаз — и поверить не могу: решаю насущную проблему за несколько минут — вот для чего это нужно

11:14, 04 авг 2025

Поддержание чистоты в доме может стать настоящим испытанием. Особенно это касается уборки санузла — задачи, которую многие считают неприятной, но необходимой. Однако существует простое и эффективное решение, позволяющее значительно упростить этот процесс и сделать его менее трудоемким.

Речь идет о самодельных чистящих шариках, которые не только облегчают уборку, но и экономят ваши деньги и время. Эти небольшие помощники способны справиться с известковым налетом, ржавчиной и другими загрязнениями, которые обычно требуют интенсивной чистки.

Приготовление этих чудо-шариков не составит труда даже для тех, кто далек от домашних экспериментов. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые наверняка найдутся в каждом доме: стиральный порошок, соль, зубная паста и алюминиевая фольга. Смешайте две столовые ложки порошка с таким же количеством соли, добавьте зубную пасту до получения пластичной массы. Этой смесью наполните небольшие кусочки фольги, сформировав шарики.

Важный нюанс: проткните каждый шарик зубочисткой в нескольких местах. Это позволит чистящему средству постепенно растворяться при контакте с водой. Поместите готовые шарики в сливной бачок, и они начнут свою незаметную, но эффективную работу.

При каждом смывании вы будете наблюдать обильное пенообразование. Именно эта пена и является ключом к чистоте вашего унитаза. Она не только удаляет видимые загрязнения, но и борется с бактериями, оставляя после себя приятный аромат свежести.

Одно из главных преимуществ этого метода — его экономичность. В отличие от магазинных средств, которые приходится менять несколько раз в неделю, самодельные шарики прослужат вам целый месяц. Это не только сберегает ваш бюджет, но и уменьшает количество используемой бытовой химии.

Стоит отметить, что польза от таких шариков распространяется не только на унитаз, но и на сам сливной бачок. Известно, что его поверхности часто подвергаются воздействию ржавчины, и регулярное использование этого средства поможет предотвратить ее появление.

Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной

Читайте также:

Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной
Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка унитаз советы
Читайте также

Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной
Это интересно
Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной
Засыпаю мыло солью — и наслаждаюсь эффектом: Делаю так каждый выходной — шикарное дармовое средство
Это интересно
Засыпаю мыло солью — и наслаждаюсь эффектом: Делаю так каждый выходной — шикарное дармовое средство
Новый способ уборки: уксус плюс секретный порошок для безупречной чистоты пола — это не сода и не горчица
Это интересно
Новый способ уборки: уксус плюс секретный порошок для безупречной чистоты пола — это не сода и не горчица
Удивительный эффект от шариков фольги в стиральной машине: простой трюк от опытных домохозяек
Это интересно
Удивительный эффект от шариков фольги в стиральной машине: простой трюк от опытных домохозяек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен