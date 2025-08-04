Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Ставлю коробку в секретное место — и гнили нет до весны: 5 правил хранения лука при комнатной температуре — обязательно сделайте так

Ставлю коробку в секретное место — и гнили нет до весны: 5 правил хранения лука при комнатной температуре — обязательно сделайте так

09:40, 04 авг 2025

В каждом доме найдется место для лука — незаменимого ингредиента многих блюд. Однако сохранить его свежим на протяжении долгих зимних месяцев может оказаться непростой задачей. Традиционно считается, что идеальные условия для хранения лука — это температура около 10 градусов Цельсия. Но что делать, если у вас нет погреба или специального хранилища? Оказывается, существуют способы сохранить лук свежим даже при комнатной температуре.

Первым и важным шагом является тщательная просушка лука после сбора урожая. Не спешите убирать лук на хранение сразу после выкапывания. Дождитесь, пока верхний слой шелухи станет сухим и шуршащим, легко отделяясь от луковицы. Это создаст естественную защиту от влаги и микроорганизмов.

Важно помнить о «хвостике» лука — той части, где раньше крепились зеленые перья. Не стоит обрезать его полностью, так как это может сократить срок хранения. Оставьте небольшой «хвостик» — он поможет луковице дольше оставаться свежей.

Перед закладкой на хранение внимательно осмотрите каждую луковицу. Даже одна поврежденная или начавшая портиться луковица может стать причиной порчи всего урожая. Отбракуйте все подозрительные экземпляры, чтобы обезопасить остальные.

Для хранения лука лучше всего подойдут пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции. Альтернативой могут стать деревянные ящики или плетеные корзины из натуральных материалов. Главное — обеспечить доступ воздуха к луковицам.

Выберите для хранения лука прохладное место, вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или кухонная плита. Отличным вариантом может стать антресоль или пространство под кроватью. Избегайте помещений с высокой влажностью, так как это может спровоцировать появление плесени.

Стоит отметить, что время сбора урожая лука в России варьируется от августа до октября, в зависимости от региона и сорта. Определить готовность лука к уборке можно по состоянию шейки между луковицей и зеленью — она должна истончиться и подсохнуть.

Сажаем в августе, собираем в сентябре: Выгонка пера лука-севка за 3 недели — 4 секрета от агронома Давыдовой

Читайте также:

Сажаем в августе, собираем в сентябре: Выгонка пера лука-севка за 3 недели — 4 секрета от агронома Давыдовой
Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
Читайте также

Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде
Сад и огород
Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде
Опытные дачники убирают лук только так: луковицы становятся вкуснее, сочнее, ароматнее и хранятся дольше — агроном раскрыл 3 важных правила
Сад и огород
Опытные дачники убирают лук только так: луковицы становятся вкуснее, сочнее, ароматнее и хранятся дольше — агроном раскрыл 3 важных правила
Урожай чеснока сбережёте до следующего лета: названы 5 ключевых правил его подготовки и хранения — грамотная тактика
Сад и огород
Урожай чеснока сбережёте до следующего лета: названы 5 ключевых правил его подготовки и хранения — грамотная тактика
Хитрые хозяйки заготавливают зеленый лук только так: сохраняются аромат, вкус и польза — замораживать ничего не придется
Сад и огород
Хитрые хозяйки заготавливают зеленый лук только так: сохраняются аромат, вкус и польза — замораживать ничего не придется


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен