Ставлю коробку в секретное место — и гнили нет до весны: 5 правил хранения лука при комнатной температуре — обязательно сделайте так

09:40, 04 авг 2025

В каждом доме найдется место для лука — незаменимого ингредиента многих блюд. Однако сохранить его свежим на протяжении долгих зимних месяцев может оказаться непростой задачей. Традиционно считается, что идеальные условия для хранения лука — это температура около 10 градусов Цельсия. Но что делать, если у вас нет погреба или специального хранилища? Оказывается, существуют способы сохранить лук свежим даже при комнатной температуре.

Первым и важным шагом является тщательная просушка лука после сбора урожая. Не спешите убирать лук на хранение сразу после выкапывания. Дождитесь, пока верхний слой шелухи станет сухим и шуршащим, легко отделяясь от луковицы. Это создаст естественную защиту от влаги и микроорганизмов.

Важно помнить о «хвостике» лука — той части, где раньше крепились зеленые перья. Не стоит обрезать его полностью, так как это может сократить срок хранения. Оставьте небольшой «хвостик» — он поможет луковице дольше оставаться свежей.

Перед закладкой на хранение внимательно осмотрите каждую луковицу. Даже одна поврежденная или начавшая портиться луковица может стать причиной порчи всего урожая. Отбракуйте все подозрительные экземпляры, чтобы обезопасить остальные.

Для хранения лука лучше всего подойдут пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции. Альтернативой могут стать деревянные ящики или плетеные корзины из натуральных материалов. Главное — обеспечить доступ воздуха к луковицам.

Выберите для хранения лука прохладное место, вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или кухонная плита. Отличным вариантом может стать антресоль или пространство под кроватью. Избегайте помещений с высокой влажностью, так как это может спровоцировать появление плесени.

Стоит отметить, что время сбора урожая лука в России варьируется от августа до октября, в зависимости от региона и сорта. Определить готовность лука к уборке можно по состоянию шейки между луковицей и зеленью — она должна истончиться и подсохнуть.

Автор: Алия Карачурина