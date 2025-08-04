Никогда не выбрасывайте корки от арбуза: гости не поймут, из чего сделан необычный джем — нежность вкуса зашкаливает

09:09, 04 авг 2025

На первый взгляд, арбузные корки кажутся непривлекательными. В сыром виде они жесткие и практически безвкусные, что объясняет, почему их редко едят в необработанном виде. Однако кулинарные эксперты нашли способы превратить этот, казалось бы, бесполезный продукт в настоящий деликатес.

Для тех, кто хочет попробовать приготовить варенье из арбузных корок, предлагаем простой рецепт. Вам понадобится килограмм арбузных корок, столько же сахара и половина лимона. Процесс приготовления начинается с очистки корок от внешней кожуры при помощи овощечистки. Затем корки нарезают небольшими кубиками, сбрызгивают лимонным соком и засыпают сахаром.

После часа настаивания, в течение которого выделится сок, смесь перекладывают в кастрюлю и варят на медленном огне около часа. Если сока окажется недостаточно, можно добавить немного воды. Готовность определяют по прозрачности кубиков.

Заключительный этап — это превращение варенья в однородную массу. Остывшее варенье измельчают блендером до консистенции джема, после чего раскладывают по стерилизованным банкам и закрывают крышками.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen