Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Когда под рукой нет утюга — делаю вот что: смешиваю это бытовое средство с водой и брызгаю на мятую одежду — ни единой складочки не остаётся

Когда под рукой нет утюга — делаю вот что: смешиваю это бытовое средство с водой и брызгаю на мятую одежду — ни единой складочки не остаётся

15:53, 05 авг 2025

Нередко возникают ситуации, когда необходимо быстро привести в порядок помятую одежду, а традиционные средства недоступны. Кроме того, некоторые деликатные ткани не выдерживают высоких температур утюга. В таких случаях на помощь приходят нестандартные решения, одно из которых предложил эксперт по бытовым лайфхакам Константин Нечетов.

Суть метода заключается в использовании неожиданного ингредиента - кондиционера для белья. Этот продукт, обычно применяемый для смягчения тканей, оказывается эффективным средством для разглаживания складок. Процесс прост и не требует специальных навыков или оборудования.

Для приготовления разглаживающего раствора потребуется всего три компонента: кондиционер для белья, вода и распылитель. Смесь готовится путем добавления половины колпачка кондиционера к 100 миллилитрам воды в бутылке с распылителем. После тщательного взбалтывания состав готов к применению.

Техника использования раствора проста: одежду вешают на плечики и равномерно опрыскивают с обеих сторон. Важно дать вещи полностью высохнуть - это ключевой момент процесса. По мере высыхания, волокна ткани расправляются, и складки исчезают, оставляя одежду гладкой и опрятной.

Этот метод особенно ценен для путешественников, студентов в общежитиях или в ситуациях, когда доступ к утюгу ограничен. Он также идеально подходит для деликатных тканей, не переносящих высоких температур.

Интересно отметить, что при отсутствии кондиционера для белья можно использовать альтернативу - кондиционер для волос. Эти средства содержат схожие компоненты, способствующие разглаживанию структуры материалов.

Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей

Читайте также:

Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
Читайте также

Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей
Это интересно
Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей
Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак
Это интересно
Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак
Пачки от сока на вес золота: ни в коем случае не выбрасывайте их
Это интересно
Пачки от сока на вес золота: ни в коем случае не выбрасывайте их
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров
Это интересно
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен