Становятся ядом: какие продукты не стоит готовить и разогревать в микроволновой печи — совет дала врач Уланкина

15:37, 05 авг 2025

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью кухонного интерьера. Этот компактный прибор, появившийся в наших домах сравнительно недавно, быстро завоевал популярность благодаря своей способности молниеносно разогревать пищу. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и безопасность использования, микроволновка может таить в себе определенные риски для здоровья. Об этих нюансах рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Главная проблема микроволновых печей заключается в неравномерном нагреве продуктов. В то время как поверхность блюда может достигать высоких температур, его внутренняя часть зачастую остается недостаточно прогретой. Это создает идеальные условия для выживания опасных микроорганизмов. Уланкина подчеркивает:

«Неравномерный нагрев приводит к тому, что некоторые участки блюда подвергаются хорошей термической обработке, в то время как другие остаются холодными, что не обеспечивает необходимую дезинфекцию».

Особую опасность представляют такие бактерии, как сальмонелла и клостридиум ботулинум. Сальмонелла, например, погибает только при температуре выше 85°C. Этот микроорганизм часто обнаруживается в курином мясе и яйцах, долго сохраняя свою активность в этих продуктах. Клостридиум ботулинум, в свою очередь, является возбудителем ботулизма — тяжелого инфекционно-токсического заболевания, поражающего нервную систему.

Не менее опасны и бациллы, способные размножаться в крупах и макаронных изделиях, хранящихся при комнатной температуре. При недостаточном прогреве в микроволновке эти микроорганизмы могут выжить и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Ботулизм, упомянутый выше, заслуживает отдельного внимания. Это заболевание характеризуется выраженной слабостью скелетных мышц. Пациенты жалуются на сильную усталость, становятся малоподвижными, а в тяжелых случаях может развиться паралич мышц.

Автор: Алия Карачурина