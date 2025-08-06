Старые полотенца снова мягкие, как пух: Просто замочила их в этом — и вуаля — метод от подруги-горничной сработал на «ура»

09:39, 06 авг 2025

С течением времени банные полотенца теряют свою первоначальную мягкость, что может сделать их использование менее комфортным. Однако существует доступный способ вернуть им былую нежность.

Специалисты в области домоводства рекомендуют следующий рецепт: приготовьте раствор из 5 л воды, 4 ст. ложек поваренной соли и 250 мл уксуса. Погрузите полотенца в эту смесь на 4 часа, затем тщательно прополощите и постирайте в машинке.

Для усиления эффекта можно добавить в барабан стиральной машины специальные шарики, которые помогут разрыхлить волокна ткани.

В случае если полотенца уже не подлежат восстановлению, их можно переработать в полезные хозяйственные принадлежности, например, салфетки для уборки пыли. Для этого достаточно нарезать ткань на подходящие куски и обработать края.

Этот метод позволяет продлить срок службы текстильных изделий и сэкономить на покупке новых, что особенно актуально в современных экономических условиях.

Автор: Алия Карачурина