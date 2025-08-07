Как понять, что в арбузе много нитратов? Есть несколько признаков, которые помогут избежать отравления

14:15, 07 авг 2025

Не все арбузы одинаково полезны и безопасны. Эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с употреблением ягод с повышенным содержанием нитратов, особенно в начале сезона.

Елена Соломатина, известный диетолог, в беседе с журналистами подняла важный вопрос о качестве ранних арбузов. По ее словам, в начале сезона вероятность приобрести плод с высоким содержанием нитратов значительно возрастает. Это может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для беременных женщин и людей с определенными заболеваниями.

Как же распознать потенциально опасный арбуз? К сожалению, по внешнему виду неразрезанной ягоды сделать это практически невозможно. Настоящая проверка начинается только после того, как арбуз разрезан. Соломатина описывает ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание: наличие заметных прожилок белого или желтого цвета в мякоти, неестественно глянцевый вид красной мякоти или присутствие синеватого оттенка. Кроме того, арбуз с высоким содержанием нитратов обладает характерным химическим привкусом, который сложно не заметить.

Употребление арбузов с повышенным содержанием нитратов может привести к серьезным последствиям для здоровья. Главная опасность заключается в риске развития гипоксии — состояния, при котором организм испытывает недостаток кислорода. Особенно уязвимы пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременные женщины. Однако даже у здоровых людей некачественный арбуз может вызвать симптомы отравления: тошноту, рвоту и диарею.

Чтобы минимизировать риски, Соломатина рекомендует приобретать арбузы в проверенных магазинах, а не на уличных развалах. Продукция, поступающая в магазины, проходит более тщательный контроль качества, что снижает вероятность покупки небезопасного плода.

Интересно отметить, что история выращивания арбузов в России насчитывает более трех с половиной веков. Первые семена были посеяны в 1660 году, во времена правления царя Алексея Михайловича. Изначально арбузы считались деликатесом, доступным лишь высшей знати, и в основном импортировались из-за границы. Ситуация изменилась только в эпоху Петра I, когда началось активное развитие отечественного бахчеводства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube