Даже самый дешёвый рис получается рассыпчатым: при приготовлении обязательно делаю простую манипуляцию — об этом нюансе знают немногие

11:12, 08 авг 2025

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: вместо аппетитного гарнира получается слипшаяся масса, которая не радует ни глаз, ни вкусовые рецепторы. Существует проверенный метод, который поможет вам приготовить идеальный рис, достойный лучших ресторанов.

Главный секрет кроется не в дорогих сортах риса, а в особой технике приготовления. Этот метод позволяет раскрыть потенциал даже самой обычной крупы, превращая ее в ароматное и рассыпчатое блюдо. Давайте разберем этот кулинарный трюк шаг за шагом.

Для начала вам понадобится минимальный набор ингредиентов: 200 граммов риса, 350 миллилитров воды, щепотка соли и 30 граммов сливочного масла.

Первым делом тщательно промойте рис – это поможет избавиться от лишнего крахмала.

Теперь переходим к самому интересному. Разогрейте сковороду на сильном огне и растопите в ней сливочное масло. Как только масло расплавится, добавьте промытый рис. Важно постоянно помешивать крупу в течение двух минут – этот этап обжарки придаст рису особый аромат и предотвратит слипание зерен.

Следующий шаг – добавление кипятка. Влейте горячую воду в сковороду, посолите по вкусу и накройте крышкой. Уменьшите огонь до минимума и оставьте рис томиться на 20 минут. По истечении этого времени просто перемешайте содержимое сковороды – и вуаля! Ваш идеальный рассыпчатый гарнир готов.

Автор: Алия Карачурина
рис рецепты
