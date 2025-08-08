Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Добавляю в стиралку это — и дарю тёмным вещам «вторую жизнь»: одежда станет чернее ночи и без красителя — вот какое средство поможет

Добавляю в стиралку это — и дарю тёмным вещам «вторую жизнь»: одежда станет чернее ночи и без красителя — вот какое средство поможет

09:43, 08 авг 2025

Сегодня мы расскажем о неожиданном способе восстановления цвета темной одежды, который не только прост, но и доступен каждому.

Темная одежда, особенно черная и коричневая, часто становится жертвой частых стирок. Насыщенный цвет постепенно тускнеет, и любимые вещи начинают выглядеть изношенными и блеклыми. Многие думают, что единственный выход - покупка новой одежды или использование дорогостоящих специальных средств. Но оказывается, решение может быть гораздо проще и находится буквально у нас под носом.

Эксперт по уходу за одеждой Ирина Полянская раскрыла удивительный секрет: обычный кофе может стать настоящим спасением для выцветших темных вещей. Этот популярный напиток, который есть практически в каждом доме, обладает естественными красящими свойствами, способными вернуть насыщенность потускневшим тканям.

Процесс использования кофе для обновления одежды прост, но эффективен. Достаточно добавить половину чашки крепкого кофе в отделение для стирального порошка и запустить обычный цикл стирки. Важно убедиться, что используется только жидкая часть напитка, без кофейной гущи. При этом подойдет как растворимый, так и свежесваренный кофе.

Результат такой необычной стирки приятно удивит: темные вещи приобретут более глубокий, насыщенный оттенок. Кофе действует как натуральный краситель, не повреждая структуру ткани, что делает этот метод безопасным для различных видов одежды.

Дополнительным бонусом станет приятный аромат, который сохранится на вещах до следующей стирки. Интересно, что подобный эффект не достигается при использовании чайной заварки, делая кофе уникальным средством в этом отношении.

Старые полотенца снова мягкие, как пух: Просто замочила их в этом — и вуаля — метод от подруги-горничной сработал на «ура»

Читайте также:

Старые полотенца снова мягкие, как пух: Просто замочила их в этом — и вуаля — метод от подруги-горничной сработал на «ура»
Автор: Алия Карачурина
Теги: стирка советы
Читайте также

Беру 2 канцелярские резинки и надеваю на вешалку: хитроумный трюк, который стоит попробовать сразу — лучшее решение для порядка
Это интересно
Беру 2 канцелярские резинки и надеваю на вешалку: хитроумный трюк, который стоит попробовать сразу — лучшее решение для порядка
Если во время стирки окрасились белые вещи: измельчаю хозяйственное мыло и смешиваю с этим средством — через 2 часа одежда будет как новая
Это интересно
Если во время стирки окрасились белые вещи: измельчаю хозяйственное мыло и смешиваю с этим средством — через 2 часа одежда будет как новая
Удивительный эффект от шариков фольги в стиральной машине: простой трюк от опытных домохозяек
Это интересно
Удивительный эффект от шариков фольги в стиральной машине: простой трюк от опытных домохозяек
Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно
Это интересно
Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен