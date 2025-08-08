Все новости Уфы и Башкортостана
Как вернуть ослепительную белизну обуви домашними средствами

11:25, 08 авг 2025

Анна Ковалёва, известная своими практичными советами по домоводству, недавно поделилась на своём Дзен-канале оригинальным методом реанимации светлой обуви. Ключ к успеху кроется в неожиданном сочетании двух обыденных предметов – хозяйственного мыла и зубной пасты.

Процесс начинается с приготовления специальной пасты. Для этого нужно натереть хозяйственное мыло на мелкой тёрке и растворить стружку в горячей воде. Затем в получившийся раствор добавляется белая зубная паста. После тщательного перемешивания должна образоваться густая однородная масса.

Перед началом очистки важно защитить внутреннюю часть обуви от влаги. Этого легко добиться, наполнив обувь смятой бумагой, газетами или хлопковыми салфетками. Такая предосторожность позволит сохранить форму обуви и предотвратить появление неприятного запаха.

Основной этап очистки начинается с подошвы. Приготовленную пасту следует тщательно втереть в поверхность подошвы, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Затем паста наносится на остальные части обуви – белые кожаные элементы, боковые панели кроссовок и края подошвы.

После нанесения пасту оставляют на обуви на 20 минут. За это время активные компоненты средства успевают размягчить въевшуюся грязь и осветлить поверхность материала. По истечении времени обувь протирают влажной губкой, тщательно удаляя остатки пасты, а затем вытирают насухо мягкой чистой тканью или салфеткой.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы обувь
