Положила лавровый лист в карман — и зажила спокойно: вот что произошло — разница чувствуется сразу

09:04, 14 авг 2025

Лавровый лист, знакомый нам прежде всего как ароматная приправа к супам и рагу, оказывается, обладает множеством других полезных свойств. От защиты одежды от моли до привлечения удачи - этот неприметный листочек может стать настоящим помощником в быту и даже талисманом.

С древних времен лавр считался символом победы и силы. Императоры Древней Греции носили лавровые венки, а дымом лавровых листьев окуривали дома, чтобы изгнать болезни и злых духов. Сегодня некоторые люди верят, что лавровый лист, носимый в кармане, притягивает удачу и положительные перемены.

Но даже если вы не верите в магию, есть веская причина положить лавровый лист в карман. Его аромат отпугивает многих насекомых, а для личинок платяной моли он губителен. Разложите лавровые листья на полках шкафов и в карманах одежды, и вы защитите свои вещи от моли на целых полгода.

Для усиления эффекта можно приготовить отвар лавра и протереть им полки и стенки шкафов. Это не только отпугнет насекомых, но и придаст белью приятный древесный аромат, а также продезинфицирует поверхности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen