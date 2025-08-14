Эти утеплители грызунам не по вкусу — в них они никогда не живут: 5 антимышиных вариантов — не грызут даже крысы

08:55, 14 авг 2025

Борьба с грызунами — вечная головная боль владельцев загородных домов и дач. С наступлением холодов мыши и крысы устремляются в теплые жилища, ища уютное место для зимовки. Одни хозяева заводят кошек, другие расставляют ловушки и яды, третьи пытаются перекрыть все возможные лазейки. Но есть и другой путь — сделать свой дом непривлекательным для грызунов еще на этапе строительства.

Автор канала «Дачный СтройРемонт» поделился своим опытом борьбы с вредителями. Он утверждает, что превратил свой дом в «крайне неприятное место для грызунов» с помощью правильно подобранных утеплителей. Ведь именно в теплоизоляционных материалах мыши чаще всего устраивают свои гнезда. Рассмотрим, какие утеплители не по вкусу этим непрошеным гостям.

Керамзит- надежный барьер для грызунов. Его сыпучая структура не позволяет мышам прогрызать ходы и строить гнезда, которые тут же обрушиваются. Острые края керамзитовых гранул ранят лапки животных, делая этот материал крайне неудобным для обустройства жилища.

Эковата — на первый взгляд, мягкая и привлекательная, но на самом деле опасная для грызунов. Она содержит борную кислоту, пары которой смертельны для мышей, но безвредны для человека.

Пеностекло — выпускается в сыпучем и плиточном виде. Сыпучий вариант, как и керамзит, не подходит для строительства гнезд из-за своей нестабильности. Плитное пеностекло следует укладывать плотно, чтобы не оставлять зазоров, где могли бы поселиться мыши.

Перлит — выделяет большое количество пыли, что не нравится не только грызунам, но и людям. Вряд ли какая-то мышь захочет жить в такой среде.

Минвата — современные виды минеральной ваты, по заверениям производителей, не привлекают грызунов. Однако в старой минвате, выпущенной более 10 лет назад, мыши могут спокойно обустроиться. Поэтому при выборе этого утеплителя важно обращать внимание на срок его производства.

Автор: Алия Карачурина