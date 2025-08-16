Сыплю на ковёр — и решаю все проблемы: от неприятного запаха и пятен даже следа не останется — теперь от изделия веет чистотой

11:20, 16 авг 2025

Ковры, несомненно, являются неотъемлемой частью интерьера, привнося уют и тепло в наши дома. Однако, со временем они могут стать источником неприятных запахов, впитывая в себя различные ароматы, от домашних животных до пролитых напитков. Традиционные методы борьбы с этой проблемой, такие как пылесошение, часто оказываются неэффективными, а профессиональная химчистка может быть дорогой и неудобной.

Но не отчаивайтесь! Существует простой и бюджетный способ вернуть вашему ковру свежесть и приятный аромат. Вам понадобятся всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома: бура, пищевая сода и эфирное масло.

Смешайте в глубокой емкости по одному стакану буры и соды. Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла. Особенно хорошо подойдут масла с антибактериальными свойствами, такие как чайное дерево, лаванда или эвкалипт.

Полученную смесь равномерно распределите по поверхности ковра с помощью щетки. Оставьте на 30 минут, чтобы смесь впиталась и нейтрализовала неприятные запахи. Затем тщательно пропылесосьте ковер.

Результат вас приятно удивит! Ваш ковер не только избавится от стойких запахов, но и приобретет тонкий, приятный аромат, который будет радовать вас долгое время.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen