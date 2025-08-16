Цвет огня и не только: вот когда нужно чистить дымоход — эксперты по каминам дали точный ответ
11:15, 16 авг 2025
Эксперты портала dg-home рекомендуют профилактическую чистку дымохода два раза в год. Если камин используется регулярно, то чистку следует проводить еще чаще - каждые 3-4 месяца. Но как понять, что пора вызывать трубочиста?
Существует несколько явных признаков, которые сигнализируют о необходимости чистки. Обратите внимание на цвет пламени: оно не должно быть ярко-оранжевым или красным. Дым не должен проникать в комнату во время топки. Также стоит обратить внимание на цвет дыма: если он становится темно-серым или черным, а также очень густым, то это явный признак того, что дымоход нуждается в чистке.
Несвоевременная чистка дымохода может привести к катастрофическим последствиям. Скопление сажи может стать причиной возгорания, а задымление комнат может привести к отравлению угарным газом. Помните, что безопасность вашего дома и вашей семьи зависит от правильного ухода за камином.
