Цвет огня и не только: вот когда нужно чистить дымоход — эксперты по каминам дали точный ответ

Эксперты портала dg-home рекомендуют профилактическую чистку дымохода два раза в год. Если камин используется регулярно, то чистку следует проводить еще чаще - каждые 3-4 месяца. Но как понять, что пора вызывать трубочиста?

Существует несколько явных признаков, которые сигнализируют о необходимости чистки. Обратите внимание на цвет пламени: оно не должно быть ярко-оранжевым или красным. Дым не должен проникать в комнату во время топки. Также стоит обратить внимание на цвет дыма: если он становится темно-серым или черным, а также очень густым, то это явный признак того, что дымоход нуждается в чистке.

Несвоевременная чистка дымохода может привести к катастрофическим последствиям. Скопление сажи может стать причиной возгорания, а задымление комнат может привести к отравлению угарным газом. Помните, что безопасность вашего дома и вашей семьи зависит от правильного ухода за камином.

