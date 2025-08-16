Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Ученые выяснили, какую пользу может принести печеный картофель диабетикам — есть ограничения

Ученые выяснили, какую пользу может принести печеный картофель диабетикам — есть ограничения

11:06, 16 авг 2025

Недавнее исследование зарубежных ученых выявило удивительные свойства печеного картофеля, который может стать не только вкусным гарниром, но и помощником в поддержании здоровья сердца и контроле уровня сахара в крови.

В ходе эксперимента, проведенного с участием более двух десятков добровольцев с диабетом второго типа, ученые обнаружили, что ежедневное употребление 100 граммов печеного картофеля с кожурой в течение 12 недель приводит к умеренному снижению уровня сахара в крови натощак. Это связано с тем, что запекание, в отличие от варки или жарки, позволяет сохранить больше полезных микроэлементов и клетчатки, включая резистентный крахмал, который играет важную роль в контроле уровня глюкозы и липидов.

Ученые также отметили, что клетчатка, содержащаяся в печеном картофеле, способствует снижению уровня холестерина в крови, что благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Однако, несмотря на положительные результаты исследования, эксперты предостерегают от чрезмерного потребления картофеля в любом виде. Кардиолог Анна Кореневич напоминает, что картофель содержит быстроусвояемые углеводы, которые могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Особенно это важно учитывать людям с диабетом первого типа, у которых отсутствует собственный инсулин.

"Очень важно не злоупотреблять картофелем и сочетать его с другими продуктами, такими как овощи и зелень, чтобы избежать перегрузки организма углеводами", - подчеркивает Кореневич.
1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили

Читайте также:

1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили
Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: картофель здоровье
Читайте также

Сделайте это перед сном — и уровень сахара в крови не станет выше 4,5 ммоль/л: панацея для диабетиков найдена — больше никаких таблеток
Здоровье
Сделайте это перед сном — и уровень сахара в крови не станет выше 4,5 ммоль/л: панацея для диабетиков найдена — больше никаких таблеток
Скачки глюкозы перестанут беспокоить, язвы — заживут: Назван лучший продукт для лечения диабета — сахар в крови снизится
Здоровье
Скачки глюкозы перестанут беспокоить, язвы — заживут: Назван лучший продукт для лечения диабета — сахар в крови снизится
Риск развития сахарного диабета сократится до минимума: достаточно 30 г этого продукта в день
Это интересно
Риск развития сахарного диабета сократится до минимума: достаточно 30 г этого продукта в день
Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств
Это интересно
Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен