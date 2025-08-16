Ученые выяснили, какую пользу может принести печеный картофель диабетикам — есть ограничения

11:06, 16 авг 2025

Недавнее исследование зарубежных ученых выявило удивительные свойства печеного картофеля, который может стать не только вкусным гарниром, но и помощником в поддержании здоровья сердца и контроле уровня сахара в крови.

В ходе эксперимента, проведенного с участием более двух десятков добровольцев с диабетом второго типа, ученые обнаружили, что ежедневное употребление 100 граммов печеного картофеля с кожурой в течение 12 недель приводит к умеренному снижению уровня сахара в крови натощак. Это связано с тем, что запекание, в отличие от варки или жарки, позволяет сохранить больше полезных микроэлементов и клетчатки, включая резистентный крахмал, который играет важную роль в контроле уровня глюкозы и липидов.

Ученые также отметили, что клетчатка, содержащаяся в печеном картофеле, способствует снижению уровня холестерина в крови, что благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Однако, несмотря на положительные результаты исследования, эксперты предостерегают от чрезмерного потребления картофеля в любом виде. Кардиолог Анна Кореневич напоминает, что картофель содержит быстроусвояемые углеводы, которые могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Особенно это важно учитывать людям с диабетом первого типа, у которых отсутствует собственный инсулин.

"Очень важно не злоупотреблять картофелем и сочетать его с другими продуктами, такими как овощи и зелень, чтобы избежать перегрузки организма углеводами", - подчеркивает Кореневич.

Автор: Алия Карачурина

Фото: rutube