Перемолола «лаврушку» — и посыпала у порога: теперь живу спокойно — перемены в доме только радуют

17:02, 22 авг 2025

Лавровый лист, знакомый нам прежде всего как кулинарная приправа, имеет богатую историю, уходящую корнями в античность. В древности лавр считался символом триумфа, богатства и защиты от злых сил. Императоры носили лавровые венки, а дома окуривали лавром для изгнания нечисти.

Сегодня эзотерики продолжают приписывать лавру магические свойства, советуя вешать его веточки над входной дверью для привлечения удачи и защиты от негатива. Верить в это или нет — личное дело каждого, но лавровый лист может принести вполне реальную пользу в быту, о которой знают многие хозяйки.

Оказывается, специфический аромат лавра отпугивает насекомых, в частности, муравьев. Разложите листья лавра у входа в дом, в комнатах, на подоконниках, на кухне — и непрошеные гости обойдут ваш дом стороной.

Для усиления эффекта можно измельчить лавровый лист в порошок и посыпать им порог и муравьиные тропы. А во время уборки протирайте поверхности крепким лавровым отваром.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen