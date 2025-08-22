Выгребную яму не откачиваю — больше не переполняется: сосед подсказал простое решение — конец мучениям и тратам

16:32, 22 авг 2025

Выгребная яма — головная боль многих владельцев частных домов. Постоянные откачки, особенно в больших семьях, бьют по карману и отнимают время. Но что, если есть способ решить эту проблему раз и навсегда, да ещё и с пользой для участка?

Блогер «Бюджетного варианта» предлагает хитрое решение, которое позволит забыть о переполненной выгребной яме и сэкономить на услугах ассенизатора.

Первый шаг — установить рядом с существующей ямой дополнительную камеру без дна. Это позволит воде уходить в грунт, а осадку оставаться в первой камере. Получается своеобразный септик, где происходит естественное разделение отходов.

Второй шаг — посадить рядом с новой камерой влаголюбивый кустарник, например, черёмуху. Это неприхотливое деревце будет активно поглощать воду из грунта, предотвращая переувлажнение и заболачивание участка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube