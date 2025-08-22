Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Выгребную яму не откачиваю — больше не переполняется: сосед подсказал простое решение — конец мучениям и тратам

Выгребную яму не откачиваю — больше не переполняется: сосед подсказал простое решение — конец мучениям и тратам

16:32, 22 авг 2025

Выгребная яма — головная боль многих владельцев частных домов. Постоянные откачки, особенно в больших семьях, бьют по карману и отнимают время. Но что, если есть способ решить эту проблему раз и навсегда, да ещё и с пользой для участка?

Блогер «Бюджетного варианта» предлагает хитрое решение, которое позволит забыть о переполненной выгребной яме и сэкономить на услугах ассенизатора.

Первый шаг — установить рядом с существующей ямой дополнительную камеру без дна. Это позволит воде уходить в грунт, а осадку оставаться в первой камере. Получается своеобразный септик, где происходит естественное разделение отходов.

Второй шаг — посадить рядом с новой камерой влаголюбивый кустарник, например, черёмуху. Это неприхотливое деревце будет активно поглощать воду из грунта, предотвращая переувлажнение и заболачивание участка.

Обувь больше не пахнет: Простое решение проблемы с помощью бесцветной жидкости

Читайте также:

Обувь больше не пахнет: Простое решение проблемы с помощью бесцветной жидкости
Автор: Семен Подгорный
Фото: youtube
Читайте также

Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама
Это интересно
Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама
Волшебная ягода, способная высушить заболоченный участок: огородница раскрыла невероятную силу таинственной культуры для борьбы с влажным грунтом
Это интересно
Волшебная ягода, способная высушить заболоченный участок: огородница раскрыла невероятную силу таинственной культуры для борьбы с влажным грунтом
Инструмент, который может все рассказать о вашей почве: Хитрый трюк с лопатой от деда-огородника
Это интересно
Инструмент, который может все рассказать о вашей почве: Хитрый трюк с лопатой от деда-огородника
Обувь больше не пахнет: Простое решение проблемы с помощью бесцветной жидкости
Это интересно
Обувь больше не пахнет: Простое решение проблемы с помощью бесцветной жидкости


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен