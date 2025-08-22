Все новости Уфы и Башкортостана
Поместила в топку эти дрова — и обомлела: горят целую вечность, а жару дают столько, что проветривать нужно — идеально для бани

16:31, 22 авг 2025

Выбор правильных дров для печи — это не просто вопрос предпочтений, это ключ к созданию идеальной атмосферы и эффективному использованию тепла. И хотя хвойные породы деревьев часто обходят стороной из-за их смолистости, они обладают рядом уникальных преимуществ, которые стоит рассмотреть.

Эксперты традиционно предостерегают от использования хвойных дров в домашних печах из-за риска образования сажи на дымоходе. Однако, если вы являетесь счастливым обладателем бани, то сосна и ель могут стать вашими лучшими союзниками. Они создадут неповторимый аромат леса, наполнят парную целебными эфирными маслами и обеспечат длительное, равномерное горение.

Конечно, стоит помнить о некоторых особенностях хвойной древесины. Из-за высокого содержания смолы, при горении она может искриться и потрескивать, что делает ее не самым подходящим выбором для каминов. Кроме того, использование хвойных дров в обычных печах потребует более частой чистки дымохода.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
