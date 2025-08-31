Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен

22:39, 31 авг 2025

Лавровый лист, знакомый многим как кулинарная приправа, обладает удивительными свойствами, которые выходят далеко за пределы кухни. Этот ароматный листик, оказывается, может стать незаменимым помощником в сохранении яркости цветных вещей, которые со временем теряют свою привлекательность из-за частых стирок.

Эксперты делятся простым, но эффективным способом использования лаврового листа в процессе стирки. Возьмите 10 лавровых листов, измельчите их и смешайте с 4 столовыми ложками соды. Полученную смесь поместите в мешочек из плотной ткани, который пропускает воду, и отправьте его вместе с бельем в барабан стиральной машины.

Если вы предпочитаете более традиционный подход, можно приготовить специальный отвар. Для этого возьмите 4 лавровых листа и 4 столовые ложки соды, залейте их литром воды и варите на среднем огне около 20 минут. Остывший отвар добавьте в таз с замоченным цветным бельем и оставьте на несколько часов.

Важно помнить, что для достижения наилучшего результата следует использовать качественный лавровый лист, который имеет оливковый цвет. Кроме того, срок хранения лаврового листа не должен превышать один год с момента сбора, иначе он потеряет свои полезные свойства.

Автор: Вадим Рудаков