Жарю чайные пакетики в сковороде — решаю многолетнюю проблему: подруги сначала смеялись, теперь сами так делают — просто и экономно

Жарю чайные пакетики в сковороде — решаю многолетнюю проблему: подруги сначала смеялись, теперь сами так делают — просто и экономно

11:35, 02 сен 2025

Нагар — это неизбежный спутник любой сковороды, который со временем накапливается, превращаясь в толстый, неприглядный слой.

Он не только портит внешний вид посуды, но и может негативно сказаться на качестве приготовления пищи. Многие хозяйки, отчаявшись отмыть застарелый нагар, просто выбрасывают сковороды. Но не спешите с этим!

Эксперт блога TECHNOTION поделился простым и эффективным способом, как всего за 30 минут вернуть вашей сковороде первозданный блеск. И главный герой этого метода — обычные чайные пакетики.

Парадоксально, но чай, который оставляет темный налет на чашках, может стать настоящим спасителем для сковородок. Все дело в танинах — веществах, содержащихся в чайных листьях, которые обладают способностью размягчать и растворять нагар.

Процесс очистки предельно прост. Налейте в сковороду немного кипятка, опустите туда два чайных пакетика и поставьте на огонь. Кипятите 15-30 минут в зависимости от степени загрязнения. После этого вы удивитесь, насколько легко отходит даже самый застарелый нагар. Просто протрите сковороду губкой, и она будет сиять как новая!

Автор: Алия Карачурина
