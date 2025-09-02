Про откачку выгребной ямы больше не вспоминаю — не переполняется годами: выручило «водохлёбное» дерево — «выпивает» по 600 л в сутки

11:11, 02 сен 2025

Владельцы частных домов прекрасно знакомы с проблемой переполнения выгребных ям. Это неизбежное неудобство, требующее регулярной откачки и отнимающее немало времени и сил. Однако, существует элегантное и экологичное решение, которое поможет вам забыть об этой проблеме.

Секрет кроется в удивительной способности некоторых деревьев буквально «выпивать» воду из почвы. Этот процесс, называемый транспирацией, позволяет определенным видам деревьев поглощать до 600 литров влаги в сутки. И одним из чемпионов в этом отношении является могучий дуб.

Опытные садоводы давно взяли на вооружение эту особенность дуба и высаживают его неподалеку от выгребной ямы. Важно помнить, что дерево не следует сажать слишком близко к яме, чтобы не препятствовать его росту и развитию. Дуб, как и другие деревья, способен поглощать влагу в радиусе 7-12 метров от ствола.

Автор: Алия Карачурина