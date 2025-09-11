Все новости Уфы и Башкортостана
Лавровый лист спешит на помощь: вот зачем смешиваю его с карри и оставляю в шкафу — решаю на раз-два сразу 2 проблемы

Лавровый лист спешит на помощь: вот зачем смешиваю его с карри и оставляю в шкафу — решаю на раз-два сразу 2 проблемы

09:05, 11 сен 2025

09:05, 11 сен 2025

Лавровый лист, незаменимый ингредиент многих кулинарных шедевров, может сыграть неожиданную роль в борьбе с домашними вредителями. Моль, этот незваный гость, способен нанести серьезный ущерб одежде из натуральных тканей, таких как мех и шелк. Избавиться от моли бывает непросто, но опытные хозяйки знают секреты, как защитить свой гардероб без использования химических препаратов.

Один из таких секретов - это использование лаврового листа в сочетании с карри. Этот простой и доступный метод позволяет не только отпугнуть моль, но и наполнить шкаф приятным ароматом. Для приготовления смеси вам понадобится пластиковый контейнер, чайная ложка карри и несколько лавровых листов.

Насыпьте карри на дно контейнера и равномерно распределите его. Сверху положите 6-7 лавровых листов. Поместите контейнер на среднюю полку в шкафу. Ароматная смесь будет отпугивать моль, защищая вашу одежду от повреждений.

Беру лавровый лист и заворачиваю в фольгу: вот зачем так делаю — свекровь смотрела косо, а теперь повторяет

Автор: Алия Карачурина
Теги: лавровый лист советы
