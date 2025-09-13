Все новости Уфы и Башкортостана
Беру лавровый лист — и иду в душ: эффект потрясающий — лучше всяких СПА-салонов

13:17, 13 сен 2025

Лавровый лист, знакомый нам прежде всего как кулинарная приправа, обладает удивительным потенциалом далеко за пределами кухни. Народная медицина давно использует его целебные свойства, а теперь блогеры делятся оригинальными лайфхаками, позволяющими превратить обычный душ в настоящий ритуал релаксации.

Один из таких лайфхаков, предложенный автором блога «Большое хозяйство», предлагает использовать лавровый лист прямо в душевой лейке. Этот нестандартный подход наполнит вашу ванную комнату ароматом СПА-салона и подарит вам незабываемые ощущения.

Для этого вам понадобится всего несколько лавровых листочков. Открутите насадку на лейке душа, аккуратно поместите внутрь 2-3 листа и закрутите насадку обратно. Теперь, когда горячая вода будет соприкасаться с листьями, эфирные масла лавра будут высвобождаться, наполняя воздух благоухающим ароматом и создавая атмосферу умиротворения.

Лавровые листья в лейке рекомендуется менять раз в несколько недель. Вы сами почувствуете, когда аромат станет менее интенсивным — это сигнал к тому, что пора обновить «начинку».

Кинула лавровый лист в темный угол — и жить стало легче: вот что произошло — в доме мигом все изменилось

Кинула лавровый лист в темный угол — и жить стало легче: вот что произошло — в доме мигом все изменилось
