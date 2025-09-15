Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Кладу лавровый лист в колготки — и иду в туалет: эффект поразит всех — удивительно, но факт

Кладу лавровый лист в колготки — и иду в туалет: эффект поразит всех — удивительно, но факт

22:28, 15 сен 2025

Каждый дом имеет свой неповторимый аромат, который создает атмосферу и запоминается гостям. Хозяйки прилагают немало усилий, чтобы в доме всегда пахло приятно. Особенно важно поддерживать свежесть в санузле, ведь именно там часто появляются неприятные запахи. Но как этого добиться, не тратя деньги на дорогие диффузоры и освежители воздуха?

Оказывается, решение проблемы кроется в простых и доступных вещах, которые есть в каждом доме. Автор блога «Готовлю Дома Готовлю Вкусно» поделился секретом: старые капроновые колготки и лавровый лист помогут навсегда забыть о неприятных запахах.

Для создания ароматического саше отрежьте от чистых капроновых колготок небольшой кусочек и сделайте из него мешочек. Внутрь положите несколько измельченных лавровых листочков. Лавровый лист обладает удивительным свойством впитывать неприятные запахи, оставляя в помещении только приятный пряный аромат.

Такие мешочки можно разместить не только в санузле, но и в любой комнате, где вы хотите создать атмосферу свежести. Самодельные саше с лавровым листом станут не только источником приятного аромата, но и стильным элементом декора.

Беру лавровый лист — и иду в душ: эффект потрясающий — лучше всяких СПА-салонов

Читайте также:

Беру лавровый лист — и иду в душ: эффект потрясающий — лучше всяких СПА-салонов
Автор: Алия Карачурина
Теги: лавровый лист советы
Читайте также

Беру лавровый лист — и иду в душ: эффект потрясающий — лучше всяких СПА-салонов
Это интересно
Беру лавровый лист — и иду в душ: эффект потрясающий — лучше всяких СПА-салонов
Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Это интересно
Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Кладу носок с лавровым листом в туалете — и живу спокойно: вот зачем он там нужен — разница сразу заметна
Это интересно
Кладу носок с лавровым листом в туалете — и живу спокойно: вот зачем он там нужен — разница сразу заметна
Удивительный эффект: добавьте эту специю в унитаз - результат вас порадует
Это интересно
Удивительный эффект: добавьте эту специю в унитаз - результат вас порадует


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен