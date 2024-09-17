Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Избавиться от зелёнки на одежде можно за 5 минут: смешайте эти два средства

Избавиться от зелёнки на одежде можно за 5 минут: смешайте эти два средства

12:09, 17 сен 2024

Зеленка, этот ярко-зеленый антисептик, незаменим в домашней аптечке и на дачном участке. Но неосторожное обращение может привести к появлению трудновыводимых пятен на одежде. Не отчаивайтесь! Лайфхакер Анна Ковалёва делится простым и эффективным способом избавиться от зеленых следов всего за несколько минут.

Вам понадобятся всего два ингредиента: 3% раствор перекиси водорода и 10% раствор аммиака (нашатырный спирт). Не забудьте надеть защитные перчатки и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Сначала слегка смочите пятно разбавленной перекисью водорода. Не пугайтесь, если оно немного расплывется — это нормально. Затем щедро нанесите неразбавленный аммиак прямо на перекись. Оставьте раствор на 5 минут, чтобы он сделал свое дело.

После этого тщательно прополощите вещь в чистой воде, чтобы удалить остатки химикатов. Если пятно все еще заметно, повторите процедуру с аммиаком. Затем постирайте вещь как обычно.

Справка. Зеленка полезна не только для обработки ран. Она также является эффективным средством борьбы со слизнями и улитками, которые обожают лакомиться листьями овощных культур, нанося непоправимый ущерб урожаю.

Чтобы защитить свои растения, приготовьте раствор из 10 мл зеленки и 10 литров воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте зелень и почву вокруг нее. Это создаст барьер, который отпугнет вредителей и сохранит ваш урожай.

Ранее мы писали о том, как удалить пятно от ручки. Секретный лайфхак, которым пользовались еще в СССР.

Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства

Читайте также:

Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства
Автор: Алия Карачурина
Фото: apartmenttherapy.com
Теги: лайфхаки
Читайте также

Смешиваю эти 3 кулинарных порошка и заливаю кипятком: пятна от вишни и черешни с одежды сходят моментально — без едких отбеливателей и прочих составов
Это интересно
Смешиваю эти 3 кулинарных порошка и заливаю кипятком: пятна от вишни и черешни с одежды сходят моментально — без едких отбеливателей и прочих составов
Как удалить пятно от ручки? Секретный лайфхак, которым пользовались еще в СССР
Это интересно
Как удалить пятно от ручки? Секретный лайфхак, которым пользовались еще в СССР
Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства
Это интересно
Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Это интересно
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok