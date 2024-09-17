Избавиться от зелёнки на одежде можно за 5 минут: смешайте эти два средства

12:09, 17 сен 2024

Зеленка, этот ярко-зеленый антисептик, незаменим в домашней аптечке и на дачном участке. Но неосторожное обращение может привести к появлению трудновыводимых пятен на одежде. Не отчаивайтесь! Лайфхакер Анна Ковалёва делится простым и эффективным способом избавиться от зеленых следов всего за несколько минут.

Вам понадобятся всего два ингредиента: 3% раствор перекиси водорода и 10% раствор аммиака (нашатырный спирт). Не забудьте надеть защитные перчатки и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Сначала слегка смочите пятно разбавленной перекисью водорода. Не пугайтесь, если оно немного расплывется — это нормально. Затем щедро нанесите неразбавленный аммиак прямо на перекись. Оставьте раствор на 5 минут, чтобы он сделал свое дело.

После этого тщательно прополощите вещь в чистой воде, чтобы удалить остатки химикатов. Если пятно все еще заметно, повторите процедуру с аммиаком. Затем постирайте вещь как обычно.

Справка. Зеленка полезна не только для обработки ран. Она также является эффективным средством борьбы со слизнями и улитками, которые обожают лакомиться листьями овощных культур, нанося непоправимый ущерб урожаю.

Чтобы защитить свои растения, приготовьте раствор из 10 мл зеленки и 10 литров воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте зелень и почву вокруг нее. Это создаст барьер, который отпугнет вредителей и сохранит ваш урожай.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: apartmenttherapy.com