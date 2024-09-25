Как очистить ковер дома с помощью уксуса, соды и стирального порошка

18:29, 25 сен 2024

Даже если ваш ковер пережил немало испытаний и выглядит далеко не идеально, не спешите отчаиваться и обращаться в химчистку. Существует простой и бюджетный способ вернуть ему чистоту и свежесть в домашних условиях.

Для этого вам понадобятся всего три доступных ингредиента: 9% уксус, пищевая сода и обычный стиральный порошок.

Возьмите литровую банку или другую подходящую емкость. Отмерьте 1/3 стакана уксуса, добавьте столовую ложку соды и столовую ложку стирального порошка. Тщательно перемешайте все компоненты до получения однородной смеси.

Теперь перелейте получившийся раствор в пульверизатор. Распылите средство на загрязненные участки ковра и оставьте на 15 минут, чтобы оно подействовало.

Затем смочите чистую губку в оставшемся растворе и тщательно протрите обработанные места. Для усиления эффекта можно дополнительно пройтись по влажным участкам щеткой.

Финальный шаг - это тщательная сушка ковра. В идеале вынесите его на улицу и повесьте на солнце. Свежий воздух и солнечные лучи помогут избавиться от остатков влаги и неприятных запахов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: elderly-homecare.com