Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Как очистить ковер дома с помощью уксуса, соды и стирального порошка

Как очистить ковер дома с помощью уксуса, соды и стирального порошка

18:29, 25 сен 2024

Даже если ваш ковер пережил немало испытаний и выглядит далеко не идеально, не спешите отчаиваться и обращаться в химчистку. Существует простой и бюджетный способ вернуть ему чистоту и свежесть в домашних условиях.

Для этого вам понадобятся всего три доступных ингредиента: 9% уксус, пищевая сода и обычный стиральный порошок.

Возьмите литровую банку или другую подходящую емкость. Отмерьте 1/3 стакана уксуса, добавьте столовую ложку соды и столовую ложку стирального порошка. Тщательно перемешайте все компоненты до получения однородной смеси.

Теперь перелейте получившийся раствор в пульверизатор. Распылите средство на загрязненные участки ковра и оставьте на 15 минут, чтобы оно подействовало.

Затем смочите чистую губку в оставшемся растворе и тщательно протрите обработанные места. Для усиления эффекта можно дополнительно пройтись по влажным участкам щеткой.

Финальный шаг - это тщательная сушка ковра. В идеале вынесите его на улицу и повесьте на солнце. Свежий воздух и солнечные лучи помогут избавиться от остатков влаги и неприятных запахов.

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии

Читайте также:

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Автор: Вадим Рудаков
Фото: elderly-homecare.com
Теги: советы
Читайте также

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Это интересно
Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Сыплю на ковёр — и решаю все проблемы: от неприятного запаха и пятен даже следа не останется — теперь от изделия веет чистотой
Это интересно
Сыплю на ковёр — и решаю все проблемы: от неприятного запаха и пятен даже следа не останется — теперь от изделия веет чистотой
Про шарлотку и не вспомните: Готовим яблочные оладьи — восхитительное кушанье за считаные минуты
Это интересно
Про шарлотку и не вспомните: Готовим яблочные оладьи — восхитительное кушанье за считаные минуты
Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства
Это интересно
Всего 1 ложка — вещи снова белоснежные: как вывести желтые пятна от пота — 3 копеечных средства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok