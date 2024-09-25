Как украсить обеденный стол, не используя скатерть — она уже давно не в моде

21:47, 25 сен 2024

Юлия Тычино, известный дизайнер интерьеров, поделилась своим экспертным мнением о том, как создать стильное и уютное кухонное пространство. По ее словам, привычные элементы декора, такие как скатерти и тканевые дорожки, уступают место более современным и функциональным предметам.

Вместо устаревших текстильных украшений Тычино рекомендует обратить внимание на предметы, которые не только украшают, но и несут практическую пользу. Среди них - стильные солонки, элегантные подставки для салфеток и декоративные бутылки с оливковым маслом. Эти элементы не только добавляют эстетики, но и служат повседневным целям.

Особое внимание дизайнер уделяет живым цветам. Свежие букеты в красивых вазах способны мгновенно преобразить пространство, наполнив его жизнью и природной красотой. Важно отметить, что искусственные цветы не дают такого эффекта и не рекомендуются для использования в современном интерьере кухни.

Еще одним ключевым элементом в оформлении кухонного пространства становятся фрукты и другие съедобные украшения. Они не только радуют глаз, но и создают атмосферу изобилия и домашнего уюта. Для особых случаев Тычино советует использовать свечи, которые добавляют романтики и теплоты в интерьер.

Дизайнер также предлагает новый взгляд на хранение посуды. Красивый чайный или кофейный сервиз может стать настоящим украшением кухни, если его не прятать в шкафу, а красиво расставить на столе или открытых полках. Такой подход не только экономит место, но и создает неповторимый стиль.

При выборе кухонного стола важно учитывать не только эстетику, но и практичность. Квадратные и прямоугольные столы удобны для размещения у стены, в то время как круглые и овальные модели безопаснее из-за отсутствия острых углов, хотя и обладают меньшей полезной площадью.

Размер стола следует подбирать в соответствии с количеством членов семьи и площадью кухни. Современные производители предлагают широкий выбор материалов для столешниц, включая МДФ, керамику, верзалит и стекло. Ножки столов чаще всего изготавливаются из металла или дерева, что позволяет вписать мебель в любой интерьерный стиль.

Автор: Вадим Рудаков