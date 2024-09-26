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Комфорт без хлопот: 4 вида постельного белья, не требующих глажки

Комфорт без хлопот: 4 вида постельного белья, не требующих глажки

22:43, 26 сен 2024

В современном мире, где каждая минута на счету, многие хозяйки пересматривают свои привычки ведения домашнего хозяйства. Особое внимание привлекает вопрос ухода за постельным бельем, в частности, необходимость его глажки после стирки. Традиционно считалось, что выглаженное белье - признак аккуратности и заботы о комфорте. Однако новые тенденции и материалы позволяют по-новому взглянуть на этот аспект домашних забот.

Интересно, что многие россиянки до сих пор придерживаются привычки гладить постельное белье, унаследованной с детства. Они утверждают, что после обработки утюгом пододеяльники приобретают особую мягкость. Тем не менее, все больше хозяек стремятся оптимизировать свое время и силы, отказываясь от излишних, по их мнению, процедур в уходе за вещами.

Эксперты в области домоводства выделяют четыре вида тканей для постельного белья, которые не требуют глажки, сохраняя при этом отличный внешний вид и комфортные тактильные ощущения. На первом месте стоит шелк - материал, практически не поддающийся смятию. Его гладкая поверхность и естественный блеск делают утюжку совершенно излишней.

Второй вариант - сатин-жаккард. Эта ткань визуально и тактильно напоминает элитный шелк, обладая схожими свойствами немнущейся поверхности. При этом стоимость комплектов из сатин-жаккарда значительно ниже шелковых аналогов, что делает их более доступными для широкого круга потребителей.

Льняное постельное белье также не нуждается в глажке, но по совершенно иным причинам. Характерная особенность льна - его склонность к быстрому образованию мягких складок при использовании. Однако это компенсируется неоспоримыми преимуществами материала: экологичностью, отличной воздухопроницаемостью и способностью впитывать влагу. Льняное белье особенно рекомендуется людям с чувствительной кожей и аллергикам.

Завершает список белье из бязи. Эта плотная и упругая ткань отлично держит форму без дополнительной обработки. Достаточно лишь аккуратно расправить простыни руками после извлечения из стиральной машины, чтобы они выглядели опрятно и свежо.

Секрет советских хозяек: как сделать белье мягким и ярким без химии?

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы
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