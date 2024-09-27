Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Растения-магниты для счастья и богатства: Топ-5 для вашего дома

Растения-магниты для счастья и богатства: Топ-5 для вашего дома

22:28, 27 сен 2024

Издревле люди замечали, что некоторые растения способны влиять на атмосферу в доме, создавая особый микроклимат. Одни цветы словно заряжают пространство позитивной энергией, в то время как другие могут вызывать чувство усталости и подавленности у обитателей жилища. Сегодня мы рассмотрим несколько растений, которые, согласно народным поверьям, способны привнести в ваш дом счастье, любовь и процветание.

Начнем с «женского счастья» — спатифиллума. Этот изящный цветок с крупными темно-зелеными листьями и нежными белоснежными соцветиями считается настоящим магнитом для романтических отношений. Поверье гласит, что с появлением цветков на спатифиллуме в жизни его хозяйки начинается светлая полоса, особенно в сфере любви и личных отношений.

Не обделены вниманием и мужчины — для них существует свой цветок удачи, антуриум. Это растение с глянцевыми листьями и яркими соцветиями-початками считается проводником благополучия и везения для своего владельца. Народная мудрость утверждает, что финансовое положение хозяина улучшается по мере роста растения. Особенно сильным антуриум становится в период цветения — в это время ему можно доверить свои самые сокровенные желания, и он поможет их осуществить, вне зависимости от пола владельца.

Мирт — еще одно растение, окутанное ореолом магии. Издавна его считали хранителем домашнего очага и семейных уз. Интересно, что по традиции ухаживать за миртом должна именно женщина. Считается, что это растение привлекает в дом финансовое благополучие, особенно если с ним регулярно разговаривать и проявлять заботу.

Оксалис, или кислица, — настоящий миротворец среди комнатных растений. Согласно поверьям, оно создает в доме атмосферу дружелюбия и согласия. Фиолетовая кислица якобы привлекает любовь, а зеленая — здоровье. Это растение считается настоящим щитом от ссор и разногласий, принося в дом стабильность и удачу.

И, наконец, всем известная толстянка, или «денежное дерево». Его популярность среди любителей комнатных растений объясняется не только неприхотливостью, но и поверьем о способности привлекать богатство. Схожесть листьев толстянки с нефритом — камнем, издавна считающимся денежным магнитом, — породила веру в его чудодейственные свойства. Согласно народной примете, чем пышнее крона этого миниатюрного деревца, тем более состоятельным станет его владелец.

Садовод назвала цветы, которые переживут первые осенние заморозки

Читайте также:

Садовод назвала цветы, которые переживут первые осенние заморозки
Автор: Вадим Рудаков
Теги: цветы
Читайте также

Непрерывное цветение: найдено место в доме для спатифиллума
Это интересно
Непрерывное цветение: найдено место в доме для спатифиллума
Пышный и неприхотливый: этот цветок обожают все дачники
Это интересно
Пышный и неприхотливый: этот цветок обожают все дачники
Убийца в горшке: эти растения нельзя держать дома
Это интересно
Убийца в горшке: эти растения нельзя держать дома
Домашние растения, которые приносят удачу
Это интересно
Домашние растения, которые приносят удачу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok