4 знака тибетского гороскопа: Узнайте, вашу судьбу и кто вы - Паук, Муравей, Скорпион или Черепаха

23:45, 28 сен 2024

В астрологии существует множество систем, позволяющих заглянуть в глубины человеческой природы. Среди них особое место занимает малоизвестный, но не менее интригующий гороскоп Вуйку. Этот древний метод, зародившийся в горах Тибета еще до нашей эры, предлагает уникальный взгляд на личность человека через призму четырех божественных существ.

В отличие от привычного зодиакального круга с двенадцатью знаками, гороскоп Вуйку оперирует всего четырьмя символами. Каждый из них олицетворяет определенное божество и наделен специфическим набором качеств.

Первый знак, Паук, охватывает период с января по март. Люди, рожденные под его покровительством, отличаются жизнелюбием и трудолюбием. Их энергия бьет ключом, а здоровье редко подводит. Однако «Пауки» часто сталкиваются с проблемами в финансовой сфере из-за недостатка соответствующих знаний. Интересно, что при кажущейся небрежности во внешних проявлениях, внутренний мир представителей этого знака необычайно богат и привлекателен.

Следующий знак, Муравей, властвует с апреля по июнь. Буддистская традиция считает его наиболее духовно развитым. «Муравьи» славятся своей отзывчивостью и готовностью прийти на помощь. Они стремятся к гармонии во всех аспектах жизни и не боятся брать на себя ответственность за других.

Период с июля по сентябрь принадлежит Скорпиону. Родившиеся под этим знаком обладают исключительным здоровьем и удивительной способностью приспосабливаться к новым условиям. Их отличает природная дипломатичность и любознательность. Благодаря этим качествам «Скорпионы» часто добиваются значительных успехов в жизни, особенно в финансовой сфере.

Завершает годовой цикл Черепаха, покровительствующая рожденным с октября по декабрь. В отличие от предыдущих знаков, «Черепахи» не могут похвастаться крепким здоровьем, что требует от них особой осторожности в образе жизни. Однако они компенсируют это удивительным терпением и верностью в отношениях.

Автор: Вадим Рудаков