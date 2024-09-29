Кавказское изобретение: пропитка для древесины: не горит, не гниет, срок службы 200 лет

12:42, 29 сен 2024

В самом сердце Пятигорска стоит здание, чья история насчитывает более века. Речь идет о знаменитой кофейне Гукасова, которая в 2024 году отмечает свой 119-й день рождения. Это не просто старинное строение, а настоящий памятник архитектуры и градостроительства начала XX века, признанный объектом культурного наследия народов России.

Уникальность кофейни Гукасова заключается не только в ее почтенном возрасте, но и в необычной конструкции. Нижний этаж здания выполнен из прочного камня, в то время как верхний полностью деревянный. Казалось бы, такое сочетание материалов должно было привести к быстрому разрушению верхней части, однако реальность опровергает это предположение.

За свою долгую историю кофейня Гукасова успела послужить многим целям. Она была не только местом, где подавали ароматный кофе, но и выполняла функции штаба, ресторана, столовой и даже дома культуры. В мрачные годы войны здание использовалось как пыточная гестапо. Несмотря на столь бурную и порой трагическую судьбу, деревянная часть строения сохранилась в прекрасном состоянии. На древесине нет следов гнили, червоточин или грибковых поражений.

Секрет такой удивительной сохранности кроется в мастерстве карачаевских строителей и уникальном защитном составе, которым они обработали дерево. В те времена на Кавказе строительная древесина ценилась на вес золота, поэтому к ее сохранению подходили со всей серьезностью.

Защитный состав готовили по особому рецепту. Основой служила соль с побережья Каспийского моря, которую растворяли в кипящей воде (350 граммов на литр). Затем в раствор добавляли борную кислоту (10 граммов на литр). Полученным составом пропитывали древесину в специальной ванне, изготовленной из камней и глины.

После пропитки бревна и доски укладывали штабелями, посыпали смесью извести и соли, а затем сушили на солнце. В процессе сушки влага испарялась, оставляя на поверхности древесины защитный слой из соли, извести и борной кислоты. Этот слой надежно защищал дерево от влаги, гнили, плесени, вредных насекомых и даже огня.

Автор: Вадим Рудаков