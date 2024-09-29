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Почему в старину в доме жгли листья герани — не стоит их выбрасывать после обрезки

Почему в старину в доме жгли листья герани — не стоит их выбрасывать после обрезки

12:46, 29 сен 2024

На протяжении тысячелетий герань занимает почетное место в домах людей по всему миру. Этот неприхотливый цветок, известный также как пеларгония, глубоко укоренился в различных культурах, став символом домашнего очага, любви и процветания. Наши предшественники приписывали герани множество положительных свойств, что отразилось в народных поверьях и приметах, дошедших до наших дней.

Издревле считалось, что герань обладает способностью излучать позитивную энергию, наполняя дом благодатной атмосферой. Особое значение придавалось характерному аромату листьев растения. Согласно народным верованиям, эфирные масла, содержащиеся в листьях герани, не только придают ей узнаваемый запах, но и обладают магическими свойствами: они якобы притягивают финансовое благополучие и отгоняют денежные затруднения.

В современном мире древние поверья нашли отражение в практиках фэн-шуй. Эксперты этого учения рекомендуют размещать герань в так называемом «секторе богатства» — юго-восточной части помещения. Определить это место можно с помощью обычного компаса или специального приложения на смартфоне. При этом «сектор богатства» можно выделить как в отдельной комнате, так и в масштабах всего жилища.

Помимо привлечения материального благополучия, герани приписывают и другие защитные функции. Согласно народным поверьям, это растение способно оберегать дом от ссор, усталости, болезней и негативной энергии. Более того, считалось, что герань может противостоять нечистой силе и злым духам. Старшее поколение советовало завести пеларгонию в домах, где часто возникают беспричинные конфликты.

Интересно, что даже после обрезки листья герани не теряли своей ценности. Их использовали для окуривания помещений с целью изгнания негативной энергии. Как отмечает канал tut-news.ru: «Если окуривать помещение сухими лепестками герани, это поможет прогнать негатив из дома».

Однако не все приметы, связанные с геранью, носят позитивный характер. Существует поверье, что засохшее растение может указывать на избыток негативной энергии в доме, с которым даже этот мощный природный оберег не в силах справиться.

Любая герань только этого и ждёт: обрастает пышными цветочными бутонами сразу после первого полива — всё дело в «волшебной» воде

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: герань цветы
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