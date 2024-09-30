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Зачем класть муку в морозильную камеру на 4 дня: совет опытных хозяек

Зачем класть муку в морозильную камеру на 4 дня: совет опытных хозяек

01:34, 30 сен 2024

Эксперты в области питания рекомендуют необычный способ продления срока годности муки. Оказывается, если положить этот продукт в морозильную камеру на короткий срок, то можно значительно увеличить период его хранения и защитить от нежелательных «гостей».

Этот совет особенно полезен для тех, кто любит закупаться впрок, пользуясь выгодными акциями в магазинах. Дело в том, что мука — привлекательная среда обитания для различных мелких насекомых. Эти вредители не только портят сам продукт, но и могут распространиться на другие запасы в вашем кухонном шкафу.

Чтобы предотвратить эту проблему, достаточно поместить муку в морозильную камеру с температурой -18°C на четыре дня. Этот простой шаг эффективно уничтожает любых потенциальных вредителей и их яйца, которые могут присутствовать в муке.

После завершения «криотерапии» муку следует достать из морозилки и пересыпать в герметичные контейнеры для дальнейшего хранения. Такая обработка холодом гарантирует, что ваша мука останется свежей и безопасной для использования на протяжении длительного времени.

Важно отметить, что пшеничная мука, помимо своих кулинарных достоинств, обладает рядом полезных свойств для организма. Она способствует улучшению обмена веществ, а блюда, приготовленные с её использованием, благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей благодаря содержанию витаминов группы В.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы мука
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