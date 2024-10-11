Берите смело: Роскачество назвало лучшие бренды сливочного масла — качество не подвело

00:35, 11 окт 2024

Эксперты Росконтроля провели масштабное исследование популярных марок сливочного масла, представленных на российском рынке. Специалисты использовали комплексный подход к оценке, анализируя продукцию по трем ключевым параметрам.

Первостепенное внимание уделили составу продукта. Эксперты тщательно проверяли каждый образец на наличие недопустимых компонентов, особенно растительных жиров, которые производители иногда добавляют в нарушение стандартов производства.

Безопасность продукции стала вторым важным критерием оценки. Лабораторные исследования выявляли присутствие потенциально опасных микроорганизмов, которые могут нанести вред здоровью потребителей.

Третьим направлением стала оценка органолептических характеристик масла. Профессионалы анализировали консистенцию, цветовые показатели и вкусовые качества каждого образца на соответствие установленным стандартам.

Лидеры рынка

По итогам исследования определились явные лидеры в двух категориях сливочного масла. В сегменте продукции с жирностью 82,5% высшие оценки получили марки «Вкуснотеево», Valuiki «Традиционное», «Экомилк» и «Белорусское» «Традиционное». Среди масла жирностью 72,5% эксперты выделили «Азбука сыра» «Крестьянское» и «Вологодское лето» «Крестьянское».

Практические советы покупателям

Чтобы приобрести действительно качественный продукт, следуйте нескольким простым правилам. Внимательно изучайте состав — натуральное сливочное масло производят исключительно из сливок или молока, допускается только добавление соли.

Свежесть продукта имеет первостепенное значение — срок хранения качественного масла не превышает полутора месяцев. Выбирайте продукцию в надежной герметичной упаковке, защищающей масло от внешних воздействий.

Отдавайте предпочтение известным производителям и покупайте масло в крупных торговых сетях, где обеспечиваются надлежащие условия хранения. Перед покупкой внимательно осмотрите продукт — качественное масло отличается равномерным цветом и однородной консистенцией без посторонних включений.

Автор: Алия Карачурина