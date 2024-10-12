Три бренда чая попали в черный список Росконтроля: в них нашли даже плеснь

22:12, 12 окт 2024

В России, где чаепитие давно стало неотъемлемой частью культуры, недавнее исследование популярных чайных брендов вызвало серьезную обеспокоенность среди потребителей. Специалисты Росконтроля провели тщательный анализ различных марок чая, результаты которого заставляют задуматься о безопасности этого, казалось бы, безобидного напитка.

Исследование выявило неприятную правду, скрывающуюся за привлекательными упаковками некоторых чайных брендов. Три марки чая были внесены в черный список организации из-за обнаружения в них плесени — опасного для здоровья человека компонента. Эксперты отмечают, что происхождение чая играет ключевую роль в его качестве и безопасности.

Интересно, что образцы из Шри-Ланки и Ленинградской области оказались среди тех, в которых были найдены следы плесневого грибка. В то же время, отечественные производители, такие как Greenfield и Ahmad Tea, получили высокие оценки по параметрам безопасности. Специалисты связывают это различие с особенностями климата и методами хранения сырья в разных регионах.

Для защиты потребителей от некачественной продукции Росконтроль рекомендует обращать особое внимание на наличие сертификатов соответствия «ГОСТ» или «Роскачество» при выборе чая. Эти маркировки служат гарантией того, что продукт прошел необходимые проверки и безопасен для употребления. Эксперты также предостерегают от погони за низкими ценами, подчеркивая, что качественный чай не может стоить дешево.

Важно помнить, что чай — это не только приятный вкус и аромат, но и потенциальный источник пользы для организма. Качественный продукт богат витаминами, антиоксидантами и минералами, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. Поэтому подход к выбору чая должен быть осознанным и ответственным.

В свете этих новых данных потребителям рекомендуется более внимательно изучать этикетки и отдавать предпочтение проверенным производителям. Только так можно обеспечить не только приятное чаепитие, но и сохранить свое здоровье.

Автор: Вадим Рудаков