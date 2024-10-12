Никакого мяса, сплошная соя и антибиотики: Роскачество назвало худшие марки колбасы — не берите даже со скидкой

22:41, 12 окт 2024

В последнее время качество продуктов питания на российском рынке вызывает все больше вопросов у потребителей. Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, только подтвердило эти опасения. Объектом пристального внимания экспертов стали колбасные изделия — продукт, который присутствует на столе практически каждой российской семьи.

Результаты проверки оказались далеко не радужными. Многие известные бренды, чья продукция пользуется популярностью у покупателей, не прошли испытание на качество и безопасность. Эксперты выявили целый ряд нарушений, которые могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

Особую обеспокоенность вызвали сервелаты — разновидность сырокопченых колбас, которые многие считают деликатесом. В ходе анализа в некоторых образцах были обнаружены недопустимые ингредиенты. Так, продукция «Дмитрогорского продукта» содержала не только запрещенные красители, но и следы антибиотиков. А в сервелатах «Стародворских колбас» эксперты нашли компоненты, которых там быть не должно: мясо птицы и сою.

Проблема наличия антибиотиков в колбасных изделиях оказалась более распространенной, чем можно было предположить. Следы этих веществ обнаружились также в продукции марок «Йола Агрохолдинг» и «Егорьевская». Это вызывает серьезные опасения у специалистов, ведь регулярное употребление продуктов с остаточным содержанием антибиотиков может привести к развитию аллергических реакций и формированию устойчивости к антибиотикам у людей.

В свете полученных данных Роскачество настоятельно рекомендует потребителям проявлять бдительность при выборе колбасных изделий. Эксперты советуют не поддаваться на маркетинговые уловки вроде ярких этикеток или заманчивых скидок. Вместо этого стоит уделить время внимательному изучению состава продукта и отдавать предпочтение тем производителям, которые зарекомендовали себя как надежные поставщики качественной и безопасной продукции.

Автор: Вадим Рудаков