О таких томатах мечтают все садоводы : агроном назвал пять лучших сортов – посадил и собирай урожай

22:49, 12 окт 2024

В мире садоводства появился настоящий прорыв — стелющиеся сорта томатов. Эти удивительные растения способны перевернуть представление о выращивании помидоров, сделав процесс легким и приятным даже для начинающих огородников. Забудьте о утомительном пасынковании, сложных конструкциях для подвязки и постоянной борьбе с сорняками. Стелющиеся томаты — это настоящий подарок природы, который позволит вам наслаждаться богатым урожаем при минимальных усилиях.

Среди разнообразия стелющихся сортов особого внимания заслуживают несколько «звезд», доступных российским дачникам. Каждый из этих сортов обладает уникальными характеристиками, способными удовлетворить даже самого взыскательного садовода.

Настоящим чудом раннего урожая можно назвать сорт «Курочка ряба». Эти компактные кустики, едва достигающие полуметра в высоту, уже в начале лета радуют глаз яркими плодами необычной расцветки. Розовато-красные томаты с желтыми полосками имеют привлекательную округло-вытянутую форму, словно созданную для украшения любого блюда.

Для тех, кто ценит надежность и выносливость, идеальным выбором станет «Корейский стелющийся». Этот сорт демонстрирует поистине богатырское здоровье, легко справляясь с капризами погоды и различными заболеваниями. Несмотря на свой небольшой рост — всего 40 см, растения щедро одаривают сочными розовыми плодами, которые станут настоящим украшением вашего участка.

Любителям контейнерного садоводства стоит обратить внимание на «Японский стелющийся» сорт. Эти миниатюрные растения прекрасно чувствуют себя в кашпо и вазонах, не переставая удивлять своей плодовитостью. Красные округлые помидоры с легкой рельефностью не только вкусны, но и очень привлекательны внешне.

Настоящим чемпионом по компактности можно назвать «Монгольский карлик». При высоте всего 30 см, этот супердетерминантный сорт способен дать до 8 кг сладких и мясистых плодов с одного куста. Особенно ценно то, что растения продолжают плодоносить вплоть до первых заморозков, продлевая сезон свежих томатов до последнего.

Чтобы максимально упростить уход за стелющимися томатами и защитить урожай от болезней, опытные садоводы рекомендуют использовать мульчирование. Слой сена или соломы вокруг растений не только предотвратит рост сорняков, но и убережет плоды от загрязнения, соприкасаясь с землей.

Автор: Алия Карачурина