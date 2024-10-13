Смело берите это масло: Роскачество назвало лучшие бренды подсолнечного масла

14:18, 13 окт 2024

В России завершилось исследование одного из самых популярных продуктов в каждом доме — подсолнечного масла. Инициатором проверки выступило Роскачество, взяв под пристальное внимание 21 торговую марку со всех уголков страны.

От Самары до Белгорода, от Татарстана до Краснодарского края — география производителей оказалась весьма обширной. Не менее разнообразным стал и ценовой диапазон: от доступных 8,8 рублей за 100 граммов до премиальных 138,9 рублей. Однако главным вопросом оставалось качество продукта, независимо от его стоимости.

Эксперты проверили каждый образец по 44 параметрам, уделяя особое внимание содержанию потенциально опасных веществ. В фокусе исследования оказались глицидиловые эфиры, канцерогенный бенз (а)пирен, трансжиры и кислотное число. Результаты порадовали: подавляющее большинство образцов — 19 из 21 — продемонстрировали высокое качество и безопасность, заслужив право претендовать на российский Знак качества.

Среди «отличников» оказались как хорошо известные потребителю бренды, так и менее раскрученные марки. «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», «Аннинское», «Урожайное», «Щедрое лето», «Корона изобилия», «ВкусВилл», «Светлица», Spar, «Щедрый год», «Красная цена», Mr.Ricco, «Миладора», Ideal, «Благо», «Золотая семечка», «Олейна» и «Слобода» — все эти производители подтвердили высокое качество своей продукции.

Тем не менее, исследование выявило и некоторые недочеты. В масле торговой марки «Затея» обнаружили незначительное превышение допустимого уровня глицидиловых эфиров. Еще один образец не смог соответствовать повышенным требованиям Роскачества по кислотному числу. Однако эти отдельные случаи не омрачают общей картины: российский рынок подсолнечного масла демонстрирует высокие стандарты качества и безопасности.

Автор: Алия Карачурина