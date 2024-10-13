Перья и микробы: Роскачество назвало худшие марки куриного филе — многие их любят

22:46, 13 окт 2024

Эксперты Роскачества провели комплексный анализ продукции более 30 ведущих производителей куриного мяса. Результаты исследования демонстрируют значительный прогресс в обеспечении безопасности продукции по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. В частности, в 2024 году не было обнаружено опасных патогенов, таких как сальмонелла и листерия, а содержание антибиотиков не превышало установленных норм.

Однако, несмотря на общую положительную динамику, исследование выявило ряд проблем, требующих внимания. У некоторых производителей, включая «Акашево», «Благояр» и «Алтайский бройлер», было зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Эксперты связывают это с возможными нарушениями температурного режима при хранении или транспортировке продукции.

Кроме того, исследование обнаружило недостатки в обработке куриных тушек. В одном случае были найдены фрагменты внутренних органов, что указывает на недостаточно тщательную очистку. Более того, в продукции пяти брендов («Акашево», «Ан-Нур», «Благояр», «Латифа» и «Троекурово») обнаружили остатки перьев, свидетельствующие о неполном ощипывании.

На фоне этих проблем есть и хорошая новость для потребителей: исследование опровергло распространенный миф о «накачанных» курицах. Эксперты не обнаружили превышения допустимого уровня фосфатов или использования влагоудерживающих агентов.

Публикация результатов исследования уже вызвала активную реакцию в отрасли. Производители начали работу над устранением выявленных недостатков, а торговые сети усилили контроль качества поставляемой продукции. Эти меры дают основания полагать, что в ближайшем будущем качество куриного мяса на российском рынке продолжит улучшаться.

Автор: Алия Карачурина