Как правильно мыть голову: 4 совета от эксперта для здоровых волос

22:59, 13 окт 2024

Казалось бы, что может быть проще, чем помыть голову? Однако даже в этом, казалось бы, простом процессе есть свои тонкости, которые могут значительно улучшить состояние ваших локонов. Известный стилист-парикмахер Люция Абдуллина раскрывает профессиональные секреты, которые помогут вам добиться роскошных и здоровых волос.

Выбор времени для мытья головы играет важную роль в поддержании свежести прически. Абдуллина настоятельно рекомендует проводить эту процедуру по утрам. Такой подход обеспечивает волосам не только чистоту, но и дополнительный объем на протяжении всего дня. В противовес этому, вечернее мытье может привести к нежелательным последствиям. За ночь кожа головы естественным образом потеет, а волосы впитывают пыль с подушки, что приводит к утяжелению прядей и ускоренному появлению жирности.

Использование фена, особенно в горячем режиме, может нанести серьезный вред вашим волосам. Горячий воздух стимулирует работу сальных желез, что приводит к быстрому засаливанию волос. Эксперт советует либо полностью отказаться от использования фена, либо применять его только в холодном режиме. Идеальным вариантом Абдуллина считает естественную сушку волос на воздухе. Это не только сохранит здоровье ваших локонов, но и поможет им дольше оставаться чистыми.

Температура воды при мытье головы играет не менее важную роль, чем выбор средств для ухода. Слишком горячая вода может нарушить естественный баланс кожи головы, приводя к пересушиванию и, как следствие, к повышенной активности сальных желез. Оптимальной температурой для мытья волос специалист называет около 40 градусов. Такой температурный режим позволяет эффективно очистить волосы и кожу головы, не нарушая их естественного баланса.

Многие ошибочно полагают, что для эффективного очищения необходимо нанести шампунь по всей длине волос. Однако Абдуллина развенчивает и этот миф. Достаточно тщательно промыть шампунем корни волос и кожу головы. Пена, стекая по длине, самостоятельно очистит остальную часть волос. Для волос средней густоты эксперт рекомендует использовать количество шампуня размером с грецкий орех. Такой подход не только экономит средство, но и предотвращает излишнее вымывание естественных масел с длины волос.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru