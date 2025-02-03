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Венера устроит свидание с Нептуном в небе над Башкирией

Венера устроит свидание с Нептуном в небе над Башкирией

09:28, 03 фев 2025

Сегодня вечером, 3 февраля, жители Башкирии станут свидетелями редкого космического рандеву — Венера и Нептун сблизятся в созвездии Рыб. Об этом сообщают астрономы Уфимского планетария.

Венера будет сиять на западном небосклоне во всей красе — её блеск достигнет рекордных -4.6 звёздных величин. А вот скромняга Нептун (+7.9) без телескопа даже не разглядишь — слишком уж тусклый.

Правда, полюбоваться этим космическим дуэтом получится всего пару часов — к 22:00 обе планеты скромно удалятся за горизонт. Но не расстраивайтесь: весь февраль Венера продолжит свой звёздный променад по созвездиям Водолея и Рыб, оставаясь самой эффектной "звездой" на вечернем небе.

Автор: Семен Подгорный
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