Готовим витаминный коктейль для кур — отличное решение для рекордной яйценоскости: Полезно, вкусно и ваши несушки будут рады

20:44, 06 фев 2025

Автор канала "Курочка" представил эффективный способ поддержания здоровья домашней птицы в зимний период. Специалист рассказал о витаминном напитке, который можно приготовить из доступных ингредиентов.

В холодное время года куры часто снижают яйценоскость и становятся более подвержены заболеваниям. Однако опытные птицеводы нашли действенное решение, используя всего четыре компонента.

Рецепт приготовления: в трёхлитровую банку необходимо налить воду, добавить две столовые ложки яблочного уксуса, полстакана мёда и два измельченных зубчика чеснока. Смесь настаивается 12 часов в прохладном месте, после чего процеживается для удаления частиц чеснока.

По наблюдениям специалистов, куры охотно пьют такую воду. Важное условие — использовать напиток без дополнительного разбавления для сохранения его эффективности. Примечательно, что состав безопасен как для взрослых особей, так и для цыплят.

Эффект от применения проявляется достаточно быстро — улучшается общее состояние птиц и повышается яйценоскость. Это происходит благодаря натуральным антибактериальным свойствам чеснока и питательным веществам, содержащимся в мёде.

Автор: Семен Подгорный