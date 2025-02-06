Chery Tiggo 4 PRO оказался не таким идеальным: отзывы владельцев раскрывают неожиданные минусы, с которыми смириться трудно

20:54, 06 фев 2025

Аналитическое агентство "Автостат" объявило Chery Tiggo 4 PRO безусловным лидером продаж среди всех автомобилей на российском рынке в 2024 году. Однако успех китайского автопроизводителя оказался не таким однозначным, как может показаться на первый взгляд.

По информации от официальных дилеров и на основе анализа отзывов владельцев выявлен ряд существенных технических недостатков популярной модели. Рассмотрим подробнее, почему мнения покупателей об этом автомобиле столь противоречивы.

Технические неисправности и недостаточная мощность

Основная проблема владельцев — нестабильно работающая мультимедийная система. Представьте ситуацию: движение по навигатору в незнакомой местности внезапно прерывается отключением экрана. Единственное решение — полная перезагрузка системы. Представители дилерских центров обещают устранить неисправность обновлением программного обеспечения, но конкретные сроки не называются.

Вторая существенная проблема — недостаточно мощные двигатели. В городских условиях 113-147 лошадиных сил еще достаточно, но при включенном кондиционере в жаркую погоду или при обгоне крупногабаритного транспорта на трассе мощности явно не хватает.

Эргономика и шумоизоляция: особенности конструкции

"При росте выше 180 см пространство над головой ограничено", — отмечают высокорослые водители. Уровень шумоизоляции также оставляет желать лучшего. Владельцы вынуждены дополнительно устанавливать шумоизоляционные материалы, что требует дополнительных затрат.

Отдельного внимания заслуживает ограниченный обзор из-за широких передних стоек кузова. При выполнении левого поворота требуется дополнительный боковой наклон головы для обеспечения безопасного маневра.

Сложности с техническим обслуживанием

Показательна история владелицы Екатерины: после 5000 километров пробега автомобиль начал проявлять признаки неисправности — подергивания при ускорении и переход в аварийный режим работы. Примечательно, что даже специалисты официальных дилерских центров затрудняются с определением причины неисправности после проведения диагностики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео