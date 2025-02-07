В России вспомнили о забытом рецепте зимнего иммунного чая
11:24, 07 фев 2025
В разгар зимнего сезона, когда простуды атакуют со всех сторон, наши бабушки знали секрет мощного иммунитета. И дело не в дорогущих добавках из аптеки, а в обычном шиповнике, который можно купить за копейки.
Мы раздобыли для вас рецепт чая, который по содержанию витамина С уделает даже заморские цитрусы.
Что нужно для зимнего эликсира:
- 600 мл обычной воды (можно из-под крана, главное вскипятить)
- 3 ложки сушёного шиповника (тот самый секретный ингредиент)
- Кусочек лимона (грамм 10, не больше)
- 3 ложки мёда (только не кипятите его!)
- Щепотка корицы для аромата.
Как готовить:
Сначала хорошенько промываем шиповник — пыль нам ни к чему. Закидываем ягоды в чайник вместе с лимоном, заливаем кипятком и ждём 20 минут. Потом добавляем мёд с корицей, и ещё 10 минут томим под крышкой.
Лайфхак от бывалых: использованные ягоды не выбрасывайте — они ещё несколько раз отдадут свои витамины.
А теперь главное: такой чай реально работает. Витамин С из шиповника усваивается в разы лучше, чем из аптечных таблеток. Плюс никакой химии — всё натуральное.