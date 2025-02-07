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В России вспомнили о забытом рецепте зимнего иммунного чая

В России вспомнили о забытом рецепте зимнего иммунного чая

11:24, 07 фев 2025

В разгар зимнего сезона, когда простуды атакуют со всех сторон, наши бабушки знали секрет мощного иммунитета. И дело не в дорогущих добавках из аптеки, а в обычном шиповнике, который можно купить за копейки.

Мы раздобыли для вас рецепт чая, который по содержанию витамина С уделает даже заморские цитрусы.

Что нужно для зимнего эликсира:

  • 600 мл обычной воды (можно из-под крана, главное вскипятить)
  • 3 ложки сушёного шиповника (тот самый секретный ингредиент)
  • Кусочек лимона (грамм 10, не больше)
  • 3 ложки мёда (только не кипятите его!)
  • Щепотка корицы для аромата.

Как готовить:

Сначала хорошенько промываем шиповник — пыль нам ни к чему. Закидываем ягоды в чайник вместе с лимоном, заливаем кипятком и ждём 20 минут. Потом добавляем мёд с корицей, и ещё 10 минут томим под крышкой.

Лайфхак от бывалых: использованные ягоды не выбрасывайте — они ещё несколько раз отдадут свои витамины.

А теперь главное: такой чай реально работает. Витамин С из шиповника усваивается в разы лучше, чем из аптечных таблеток. Плюс никакой химии — всё натуральное.

Автор: Семен Подгорный
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