8 февраля — Федоров день: почему важно закрывать двери и окна по старинным традициям
15:10, 07 фев 2025
Православная церковь сегодня отмечает память преподобного Федора Студита — монаха, который жил в VIII-IX веках и прославился своей мудростью. Какие народные традиции связаны с этим днём и чего стоит опасаться.
Зима не сдаётся без боя — именно на Федоров день часто ударяют лютые морозы. Наши предки знали: святой Федор уважает работяг и терпеть не может лентяев. Так что валяться на диване сегодня — так себе идея.
Что можно в этот день
На Студита принято готовить блюда из бобовых: гороха, фасоли, чечевицы. Считается, что эти продукты притягивают удачу как магнит. Достаём бабушкины рецепты и варим наваристый суп.
Второе — самое время заняться домашними делами. Мелкий ремонт — да, глобальная перестройка — нет. И обязательно уделите время семье — сегодня особенный день для укрепления отношений.
Чего нельзя:
- Не распахивайте настежь окна и двери — рискуете напустить в дом проблем.
- Увидели трехцветное животное? Не пускайте на порог.
- Забудьте про картошку — сегодня она в чёрном списке.
- Кошелёк держите закрытым — большие траты под запретом.
- Никаких ссор и новых начинаний.
- Поездки тоже лучше отложить.
Народные синоптики говорят: если сегодня ветер воет как бешеный — ждите метель.
Мелкий снежок обещает три недели стабильной погоды. А чистое небо вечером — верный знак грядущих морозов.
Кстати, приметы в этот день работают как часы — проверено веками. Так что присматривайтесь к природе повнимательнее. И помните: святой Федор не любит лентяев, так что день лучше провести в делах и заботах.