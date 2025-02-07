8 февраля — Федоров день: почему важно закрывать двери и окна по старинным традициям

15:10, 07 фев 2025

Православная церковь сегодня отмечает память преподобного Федора Студита — монаха, который жил в VIII-IX веках и прославился своей мудростью. Какие народные традиции связаны с этим днём и чего стоит опасаться.

Зима не сдаётся без боя — именно на Федоров день часто ударяют лютые морозы. Наши предки знали: святой Федор уважает работяг и терпеть не может лентяев. Так что валяться на диване сегодня — так себе идея.

Что можно в этот день

На Студита принято готовить блюда из бобовых: гороха, фасоли, чечевицы. Считается, что эти продукты притягивают удачу как магнит. Достаём бабушкины рецепты и варим наваристый суп.

Второе — самое время заняться домашними делами. Мелкий ремонт — да, глобальная перестройка — нет. И обязательно уделите время семье — сегодня особенный день для укрепления отношений.

Чего нельзя:

Не распахивайте настежь окна и двери — рискуете напустить в дом проблем.

Увидели трехцветное животное? Не пускайте на порог.

Забудьте про картошку — сегодня она в чёрном списке.

Кошелёк держите закрытым — большие траты под запретом.

Никаких ссор и новых начинаний.

Поездки тоже лучше отложить.

Народные синоптики говорят: если сегодня ветер воет как бешеный — ждите метель.

Мелкий снежок обещает три недели стабильной погоды. А чистое небо вечером — верный знак грядущих морозов.

Кстати, приметы в этот день работают как часы — проверено веками. Так что присматривайтесь к природе повнимательнее. И помните: святой Федор не любит лентяев, так что день лучше провести в делах и заботах.

Автор: Семен Подгорный