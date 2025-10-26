Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Названы 5 вещей, от которых всем женщинам нужно избавиться до Нового года-2026 — могут спугнуть счастье и удачу

21:57, 26 окт 2025

До встречи 2026 года остается два месяца. Эксперты советуют женщинам провести домашнюю ревизию и избавиться от предметов, которые притягивают неудачи и блокируют финансовый поток. Об этом сообщает Дзен-канал «Дамочка на стиле».

Потрепанный бумажник

Если в сумочке или дома валяется облезлый грязный портмоне, ему пора на свалку. Специалисты уверены: изношенный кошелек перекрывает денежные каналы и мешает новым финансовым возможностям войти в жизнь. Перед праздниками следует обзавестись свежим аксессуаром для купюр.

Просроченная косметика

В дамских косметичках частенько обитают тушь, румяна или карандаши с истекшим сроком годности. Эксперты предупреждают: хранить такое добро опасно не только для кожи, но и для общего везения. Старые средства красоты рассеивают женскую энергию и притупляют жизненное внимание хозяйки.

Изношенное нижнее белье

Растянутые трусы и лифчики с вылезшими косточками не должны занимать место в шкафу, даже если сидят как влитые. Потертое исподнее отпугивает материальное благополучие. Перед январскими праздниками такие вещи нужно отправить в мусорное ведро, чтобы достаток не обошел стороной в новом году.

Ненужная одежда

Весь шкаф требует тщательной ревизии перед новогодней ночью. Порванные футболки, севшие платья и вышедшие из моды джинсы следует либо выкинуть, либо отдать нуждающимся. Залежавшиеся наряды блокируют появление свежих возможностей в жизни.

Сломанные украшения

Женщины обожают красивые безделушки и часто покупают недорогую бижутерию. Проблема в том, что дешевые колечки и браслеты быстро ломаются, но дамы жалеют их выбрасывать. Между тем битые украшения создают энергетические пробки и не пускают в жизнь ничего нового и лучшего.

Автор: Семен Подгорный
